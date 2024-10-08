Экстренная помощь для огурцов: как справиться с болезнями и вредителями

3:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если завязи огурцов желтеют и опадают, это тревожный сигнал для огородника: без своевременной помощи урожая может не быть. Опытные садоводы знают, как справляться с этой проблемой. В чем причины пожелтения завязей огурцов, и как предотвратить высыхание кустов?

Фото: web.archive.org by Breanna Larow, CC BY 3.0

Некачественные семена

Использование некачественных семян огурцов для посева — одна из частых причин неудачного урожая. Обычно проблема возникает, если семена были собраны с гибридных растений или были слишком молодыми (1-2 года). Такие семена могут дать непредсказуемый результат.

Решение: покупайте семена у проверенных производителей с хорошей репутацией. Для посадки лучше выбирать семена возрастом 3-4 года. Если у вас только молодые семена, перед посадкой рекомендуется их прогреть при температуре 25-28 °C в течение 1,5-2 месяцев.

Нарушение температурного режима

Проблемы с температурой также могут привести к пожелтению завязей огурцов. Оптимальная температура для роста огурцов до плодоношения составляет 22-24 °C в ясную погоду и 17-18 °C ночью. После начала плодоношения эти показатели нужно немного повысить. Резкие перепады температур особенно опасны в теплицах, где днём может быть очень жарко, а ночью — холодно.

Решение: проветривайте теплицы, затеняйте растения в жару и обильно поливайте их вечером. В ночное время сохраняйте тепло с помощью обогревателей или емкостей с водой.

Слабая корневая система

Если корни огурцов слабые, растениям сложно получать достаточное питание и влагу, что приводит к пожелтению завязей.

Решение: бережно пересаживайте рассаду, не повреждая корни, и соблюдайте сроки посева, чтобы корневая система развивалась сильной.

Недостаток света

Огурцы нуждаются в достаточном количестве света для нормального роста. Если растениям его не хватает, завязи начинают желтеть.

Решение: Обеспечьте правильное размещение теплицы и растения, избегайте загущенных посадок и прищипывайте побеги.

Болезни и вредители

Бактериоз, корневая гниль и другие заболевания, а также вредители, такие как паутинный клещ, нематоды, тля и белокрылка, могут серьёзно повредить огурцы, приводя к их засыханию.

Решение: Используйте биологические препараты и народные средства, такие как настой луковой шелухи и раствор пищевой соды, для борьбы с вредителями.

Недостаток минеральных веществ

Завязи огурцов могут желтеть из-за нехватки питательных веществ, особенно азота и калия.

Решение: Используйте удобрения, такие как "Диаммофоска" или древесная зола, чтобы восполнить дефицит.

Проблемы с опылением

Плохое опыление также может быть причиной того, что завязи не формируются. Это особенно касается пчелоопыляемых сортов.

Решение: Привлекайте насекомых-опылителей или выполняйте опыление вручную.

Неправильный полив

Недостаточный или избыточный полив может привести к пожелтению завязей огурцов. До начала плодоношения полив должен быть умеренным, а затем более обильным.

Решение: Поливайте растения по мере высыхания почвы тёплой водой, избегайте полива в жаркие дневные часы.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

