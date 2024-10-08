Выращивание монарды: советы опытных садоводов, как это делать правильно

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Местоположение

Выберите солнечное место в своем саду, где растение монарда может получать хорошее освещение.

Фото: commons.wikimedia.org by Perlick Laura, PDM

Подготовка почвы

Подготовьте почву, удалив сорняки или камни. Разрыхлите землю с помощью садовых вил или мотоблока, чтобы помочь дренажу.

Посадка

Выкопайте яму, которая немного больше корневого кома растения. Поместите растение в лунку, следя за тем, чтобы верх корневого кома находился на уровне земли. Заполните лунку почвой и аккуратно похлопайте по ней вокруг растения.

Полив

Тщательно полейте растение монарда после посадки, чтобы помочь ему укорениться. Поддерживайте почву равномерно влажной, но не переувлажненной, в течение всего вегетационного периода. Старайтесь поливать глубоко один раз в неделю, особенно в засушливые периоды.

Мульчирование

Нанесите слой органической мульчи, такой как древесная стружка или солома, вокруг основания растения. Мульчирование помогает удерживать влагу в почве, подавляет рост сорняков, регулирует температуру почвы.

Обрезка

После того, как растение монарда закончит цветение, вы можете обрезать его, обрезав стебли примерно до половины их высоты.

Это будет стимулировать новый рост и не позволит растению стать слишком высоким.

Вредители и болезни

Следите за распространенными вредителями, такими как тля или мучнистая роса.

Если вы заметите какие-либо проблемы, вы можете попробовать использовать органические методы борьбы с вредителями.

Уточнения

Мона́рда (лат. Monárda) — род однолетних или многолетних травянистых растений семейства Яснотковые (Яснотковые), происходящих из Северной Америки.



