Зачем класть сахар в вазу с цветами: полезная хитрость

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зачем добавлять сахар в вазу с цветами

Многие ресурсы пишут о том, что в вазу с букетом нужно добавить лимонную кислоту или сахар, чтобы продлить жизнь растению. Да, действительно, эти вещества питают цветы. Однако, например, лимонная кислота повышает кислотность воды, поэтому бактерии начинают размножаться в ней активнее.

Фото: https://www.flickr.com/photos/36543005@N00/460067405 by Sam & Emer, CC BY 2.0

Конечно, цветок нуждается в углеводах. Тем не менее сахар также является приманкой для всех видов бактерий. После того, как вы поместили срезанные розы в вазу, вы должны менять воду каждые один-три дня. Лучше всего смотреть на воду и менять ее, когда она кажется мутной.

Наличие пресной воды предотвращает накопление бактерий, которые могут атаковать ваши розы, а также помогает избежать неприятных запахов.

Сколько сахара добавлять в воду с цветами

1-2 столовые ложки сахара, добавленные в воду, продлят жизнь живым цветам. Обрезать цветы и менять воду нужно ежедневно. Это, пожалуй, главный секрет долгой жизни практически всех цветов. Каждый день следует обрезать стебли на 1 см и наполнять вазу чистой водой.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар.

