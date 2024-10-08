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Тропические соседи: можно ли вырастить антуриум и орхидею вместе?

2:57
Садоводство » Комнатные цветы

Антуриум и орхидея — два совершенно разных рода тропических растений, но многие цветоводы задаются вопросом, можно ли их высаживать вместе. Попробуем разобраться в этом вопросе более подробно.

Тропические соседи: можно ли вырастить антуриум и орхидею вместе?
Фото: commons.wikimedia.org by DeltaSquad833, CC BY-SA 4.0

Сходства и различия антуриума и орхидеи

На первый взгляд, антуриум и орхидея имеют некоторое внешнее сходство — оба они родом из тропических лесов, имеют яркие крупные соцветия и часто выращиваются как комнатные декоративные растения. Однако, с ботанической точки зрения, это совершенно разные растения.

Антуриум относится к семейству Ароидные, в то время как орхидея — к семейству Орхидные. У них различаются строение корней, условия произрастания в природе и потребности в уходе.

Антуриум — наземное растение, в природе растущее на почве, в то время как орхидеи чаще всего являются эпифитами, растущими на других растениях или на скалах. Их корневые системы устроены по-разному.

Можно ли сажать антуриум внутрь орхидеи?

Исходя из вышесказанного, становится очевидным, что высаживать антуриум внутрь корневой системы орхидеи — не лучшая идея. Это может привести к плачевным последствиям для обоих растений:

  1. Антуриум, будучи наземным видом, нуждается в почвенном субстрате, в то время как орхидея предпочитает свободно свисающие воздушные корни. Совместное выращивание может нарушить естественные условия для обоих растений.
  2. Орхидея требует специального субстрата, чаще всего на основе сфагнового мха, который не подходит для антуриума. Избыточная влажность может привести к загниванию корней антуриума.
  3. Высаживание антуриума внутрь корней орхидеи может механически повредить последнюю, нарушить ее структуру и ухудшить условия для роста.

Таким образом, совместное выращивание антуриума и орхидеи внутри одного горшка не рекомендуется. Это может привести к гибели одного или обоих растений.

Как правильно выращивать антуриум и орхидею вместе?

Если вы все же хотите выращивать антуриум и орхидею вместе, то лучше всего держать их в разных емкостях, но располагать рядом друг с другом. Так они будут получать необходимые им условия, не нанося вреда друг другу.

Кроме того, можно использовать идею "корзинки с орхидеей". В этом случае в одном горшке размещается орхидея, а в пространстве вокруг нее высаживается антуриум. Таким образом, растения соседствуют, но сохраняют свои индивидуальные условия произрастания.

Помните, что антуриум и орхидея — прекрасные комнатные растения, но им комфортнее расти отдельно друг от друга. Соблюдение их потребностей — залог их здоровья и цветения.

Уточнения

Анту́риум (лат. Anthúrium) — род вечнозелёных растений семейства Ароидные, или Аронниковые (Araceae).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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