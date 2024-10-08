Где и как правильно хранить дрова на даче

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хранение дров на даче — это не просто вопрос комфорта, но и важная часть эффективной работы с печью или мангалом. Правильное хранение дров не только способствует их долговечности, но и обеспечивает надёжное и удобное использование.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiraspolsky, CC BY 4.0

Выбор места для хранения дров

Проветриваемое помещение: дрова должны храниться в сухом и хорошо проветриваемом месте. Это может быть специальный навес, сарай или открытое хранилище. Главное, чтобы дрова не находились под прямыми солнечными лучами и не были подвержены дождю.

Достаточное расстояние от земли: храните дрова на подставках или паллетах, чтобы предотвратить контакт с землёй. Это уменьшит риск гниения и появления грибков.

Избегайте сырых мест: не храните дрова рядом с водоемами или в низинах, где может скапливаться влага. Сырые условия приведут к быстрому ухудшению их качества.

Методы хранения дров

Накрытые конструкции: для максимальной защиты дров от дождя и снега используйте закрытые навесы или специальные дровники с крышей. Оставляйте боковые стенки открытыми для вентиляции.

Паллеты и стойки: если у вас нет специального дровника, можно построить деревянные или металлические стойки, на которые будут укладываться дрова. Это упрощает доступ и обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха.

Хранение в мешках: если у вас ограниченное пространство, дрова можно хранить в мешках. Это позволит защитить их от влаги и упростить транспортировку.

Организация пространства

Сортировка дров: храните дрова по видам (береза, дуб и т.д.) и по степени готовности (сухие и свежие). Это поможет вам проще находить нужные дрова для различных нужд.

Доступность: храните дрова ближе к зоне использования — будь то печь, камин или мангал. Убедитесь, что дрова легко доступны и их не нужно долго искать или переносить.

Периодическое проветривание

Даже если дрова хранятся в защищённом месте, их следует периодически проветривать. Если вы заметили, что древесина начала покрываться плесенью или гнилью, обязательно отсортируйте её и уберите повреждённые части.

Уточнения

Дрова́ — куски дерева, лесоматериалы, предназначенные для сжигания в печи, камине, топке или костре с целью получения тепла и света.

