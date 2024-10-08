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Цветущая осень: какие цветы можно посадить в октябре?

2:49
Садоводство » Цветы

Октябрь — это время, когда природа готовится к зиме, но для садоводов это всё ещё важный период, чтобы завершить основные работы в своем цветнике. Несмотря на похолодание и угасание летних красок, существует множество цветущих растений, которые можно высадить в это время. Какие цветы можно посадить в октябре, чтобы весной ваш сад заиграл новыми красками?

Цветущая осень: какие цветы можно посадить в октябре?
Фото: unsplash.com by Джон-Марк Кузнецов, CC0

Нарциссы

Нарциссы — это одни из первых весенних цветов, которые приносят яркие оттенки жёлтого и белого. Они прекрасно переносят зимние холода и требуют посадки именно в октябре. Выберите участки с хорошим дренажем и солнечным освещением. Посадите луковицы на глубину 10-15 см для успешного развития.

Тюльпаны

Тюльпаны — классика осенней посадки. Эти удивительные цветы будут радовать своей красотой с ранней весны до лета. При посадке учтите, что луковицы нужно закладывать на глубину, примерно в два раза больше их высоты. Выбирайте солнечные места и обеспечьте хороший дренаж.

Гиацинты

Гиацинты — это ароматные цветы, которые порадуют вас своим дыханием с приходом весны. Их также высаживают осенью. Луковицы высаживают на глубину около 10-15 см в рыхлую, хорошо дренированную почву. Убедитесь, что место достаточно солнечное, чтобы обеспечить пышное цветение.

Крокусы

Крокусы — это одни из первых весенних цветов, которые появляются, когда снег начинает таять. Они прекрасно переносят холод и обожают солнечные участки. Луковицы рекомендуется высаживать на глубину около 7-10 см и на небольшом расстоянии друг от друга.

Фрезии

Фрезии — это нежные и изысканные цветы с ярким ароматом. В октябре в некоторых регионах можно высаживать их клубни, особенно в южных районах. Эти растения требуют солнечного места и защищенной от ветра местности, чтобы успешно перезимовать.

Астры

Астры — это растения, которые цветут осенью, но их семена можно высевать в октябре, чтобы получить крепкие растения к следующему сезону. Они предпочитают солнечные участки и хорошо дренированную почву. Обеспечьте им хороший уход, и они порадуют вас своим цветением.

Морозник

Морозник, или "Рождественская роза", является одним из немногих цветов, которые начинают цвести зимой. Его корневища можно высаживать в октябре. Это растение предпочитает полутень и влажную, богатую органическими веществами почву.

Уточнения

Фре́зия или фрее́зия (лат. Freesia) — род африканских многолетних травянистых клубнелуковичных растений семейства Ирисовые (Касатиковые).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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