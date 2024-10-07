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Рассказываем, как правильно обрезать малину: урожаю вы будете удивлены уже в следующем году

2:36
Садоводство » Деревья и кустарники

Осенняя обрезка малины — важный этап в уходе за этой культурой, который способствует не только формированию здоровых кустов, но и повышению урожайности. Правильная обрезка поможет сделать малинник более компактным и управляемым, а также защитит растения от болезней и вредителей. В этой статье мы рассмотрим, как правильно обрезать малину осенью, чтобы на следующий год ваши кусты были щедро усыпаны ягодами.

Рассказываем, как правильно обрезать малину: урожаю вы будете удивлены уже в следующем году
Фото: commons.wikimedia.org by LGD12345, CC BY-SA 3.0

Когда обрезать малину?

Оптимальное время для осенней обрезки малины — конец октября — начало ноября, когда растения уже сбросили листву, но до наступления устойчивых морозов. В это время легко определить, какие побеги уже отцвели и которые нужно убирать.

Что нужно для обрезки?

Перед тем как начать обрезку, подготовьте необходимые инструменты:

  • Острые секаторы;
  • Лопату (при необходимости);
  • Перчатки (для защиты рук);
  • Защитные очки (если работаете с большими кустами).

Как правильно проводить обрезку?

  • Удалите старые побеги: Начните с обрезки старых, однолетних побегов, которые отцвели в этом году. Они могут быть тонкими, с серыми, сухими или коричневыми стеблями. Обрежьте их на уровне земли.
  • Срежьте поврежденные и болезненные побеги: Осмотрите кусты на наличие поврежденных, сухих или больных побегов и удалите их. Это предотвратит распространение болезней и обеспечит хорошую вентиляцию.
  • Оставьте молодые побеги: При обрезке оставьте только те побеги, которые будут плодоносить в следующем году. Обычно молодые побеги имеют зеленый цвет и отличаются более крепкой структурой. Оптимально оставить 5-7 самых сильных побегов на куст.
  • Формирование нагрузки: Если у вас кусты с очень густыми побегами, рекомендуется разреживание для улучшения доступа света и воздуха. Обрезайте лишние побеги, чтобы не перегружать куст.

Уход после обрезки

После обрезки почистите участок, уберите старые побеги и листву, так как это поможет избежать заболеваний и вредителей. Можно также приступить к удобрению почвы, добавляя органику, чтобы подготовить малину к зиме.

Защита кустов на зиму

Для того чтобы защитить кусты малины от холодов, рекомендуется замульчировать почву. Используйте солому, опилки или сухие листья. Это поможет удержать влагу и предотвратить замерзание корней.

Уточнения

Малина — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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