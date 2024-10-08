Почему ваша капуста болеет: вот как навсегда избавиться от проблем

4:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Капуста — один из самых уязвимых овощей в вашем огороде. Её нежные листья легко повреждаются, а на этапе формирования кочана становится необходимой биологическая обработка, которая, к сожалению, не всегда оказывается достаточно эффективной.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0

Поэтому заболевания капусты становятся частыми гостями на огороде. Но если вы хотите снизить риск болезней, стоит придерживаться мер профилактики. Однако даже это не всегда помогает. Ниже рассмотрим основные болезни капусты и методы борьбы с ними.

Основные причины болезней капусты

Одной из главных причин заболеваний капусты является нарушение правил агротехники. Вот что может спровоцировать развитие болезней:

Игнорирование севооборота.

Недостаточное обеззараживание почвы и семян перед посевом.

Посадка в кислый грунт.

Невыведенные растительные остатки на участке.

Переувлажнение грядок.

Недостаток подкормки.

Использование азотистых удобрений в конце вегетации.

Вредители, которые переносят патогенные микроорганизмы.

Важно: Покупка рассады на рынке может принести заражённые растения. Будьте осторожны!

Основные болезни капусты и методы борьбы

Кила капусты

Корни заражённых растений покрываются наростами, которые мешают нормальному питанию. Растения начинают увядать и отстают в развитии. Важно не высаживать больную рассаду. Заражённые растения нужно удалять вместе с почвой, а места посадки посыпать известью (1 кг на 4 кв. м).

Пеноспороз (ложная мучнистая роса)

На листьях появляются желтоватые пятна, а на обратной стороне — серый налет. Листья быстро отмирают, поражая сосуды растения. Для борьбы используйте препарат "Фитофторин".

Фузариоз

Гриб проникает в сосудистую систему растения, вызывая увядание и желтизну листьев. Заражённые растения нужно удалять, а здоровые обрабатывать системными фунгицидами (Беномил, Топсин-М).

Белая гниль

Заболевание начинается с образования слизи на листьях и белого налета, напоминающего вату. Предотвратить белую гниль можно, если вовремя собрать урожай.

Серая гниль

Возникает в дождливую погоду. Характерный серый пушистый налёт и тёмные точки — это признаки серой гнили. Она может стать предшественником слизистого бактериоза.

Мозаика капусты

то вирусное заболевание, которое поражает все крестоцветные. Проявляется зелёными каемками вдоль жилок на листьях. Профилактика включает дезинфекцию семян, удаление поражённых растений и борьбу с вредителями.

Сосудистый бактериоз

Пожелтение листьев и потемнение сосудистых жилок — это первые признаки. Заражённые кочаны не подлежат хранению. Для лечения используйте "Триходермин".

Методы борьбы с вредителями капусты

Вредители, такие как тля, белокрылка, гусеницы и слизни, не только повреждают капусту, но и способствуют развитию заболеваний. Для борьбы с насекомыми огородники часто используют народные средства: древесную золу, отвар луковой шелухи или настой чеснока. Если вредители множатся, стоит использовать биоинсектициды.

Важно: Химические препараты применяют только в крайнем случае, так как они долго выводятся из растений и могут нанести вред здоровью человека.

Чтобы предотвратить заболевания и спасти урожай капусты, важно распознавать болезни на ранних стадиях. Применяя как химические препараты, так и народные методы, можно эффективно бороться с болезнями и вредителями, сохраняя ваш урожай здоровым.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

