Как получить рекордный урожай кабачков: этот трюк работает каждый раз

4:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый год появляются новые сорта кабачков, и садоводы стремятся получить максимально обильный урожай. Садовод с многолетним опытом, Ирина Легкая, делится своими советами о том, как вырастить кабачки в открытом грунте и добиться лучших результатов.

Фото: de.wikipedia.org by Darkone, CC BY-SA 2.0

Как подготовить семена кабачков к посадке

Чтобы обеспечить высокий уровень всхожести, Ирина рекомендует перед посевом выдержать семена в термосе с водой, температура которой составляет 50-55 градусов. Держите семена в воде около 5-6 часов, после чего на пару минут окуните их в холодную воду. Также можно подготовить семена, замочив их в растворе препаратов "Гамаир" и "Алирин-Б" (по одной таблетке каждого на литр воды) и выдерживать их в этом растворе 16-18 часов.

Когда сажать кабачки

Лучшее время для посева кабачков — конец мая, когда почва прогреется до 14-16 градусов. Выбирайте солнечное место, защищенное от ветра. Для подкормки почвы используйте смесь: два ведра компоста или перегноя, стакан золы, половину столовой ложки аммиачной селитры и две столовые ложки суперфосфата на квадратный метр земли. Грядки следует разрыхлить на глубину около 10 см перед посевом.

Правильная посадка кабачков

При посадке важно учитывать схему рассадки. Если вы сажаете кустовые сорта, расстояние между растениями должно быть 70х70 см. Для длинноплетистых сортов — 140х70 см. В каждую лунку добавьте перегной и золу, смешайте их с почвой и полейте 1 литром воды. Заглубляйте семена на 3-5 см в рыхлую почву и на 5-7 см в более плотную глинистую землю. Для защиты от ночных заморозков накройте грядки пленкой до середины июня.

Уход за кабачками

Первые всходы появятся через 6-7 дней. Чтобы избежать образования корки на почве, проведите мульчирование торфом или перегноем. Когда на растениях появятся 4-5 листьев, стоит слегка окучить кусты, чтобы укрепить стебли и стимулировать развитие корневой системы. Также на начальном этапе растения нуждаются в прополке, но как только листья сомкнутся, кабачки сами смогут заглушить сорняки.

Рыхлить почву вокруг кустов не стоит, чтобы не повредить корни. Поливайте кабачки раз в неделю, используя 4-5 литров воды на квадратный метр до периода цветения. Когда появятся цветы и плоды, увеличьте полив до двух раз в неделю и используйте 8-10 литров воды на квадратный метр. Если корни оголились из-за чрезмерного полива, прикройте их торфом или перегноем.

Подкормка и уход за растениями

Кабачки следует подкармливать дважды за сезон. Первую подкормку проводите во время цветения с помощью комплексных удобрений. Вторую — фосфорно-калийными удобрениями после образования плодов, избегая хлора. Удалите несколько листьев с центра куста, чтобы плоды получили больше солнца.

Регулярные поливы и подкормки помогают не только увеличивать урожай, но и предотвращают преждевременное созревание плодов. На финальном этапе, примерно за неделю до сбора урожая, прекратите полив.

Как увеличить урожай

Ирина советует сажать раннеспелые сорта для получения обильного урожая. Сорта, такие как Аполлон F1, Маша F1 и Ванюша F1, могут дать до 8-9 плодов одновременно. Чтобы продлить период сбора, можно сеять кабачки несколько раз в сезон с интервалом в 6-7 дней. Также можно стимулировать завязь с помощью борной кислоты (2 г на 1 литр кипятка) или медового раствора.

Советы по переопылению

Посадка разных сортов рядом друг с другом может способствовать переопылению, что увеличит урожай. Однако, если вы планируете собирать семена, этого лучше избегать. Самоопыляемые сорта, такие как Кавили, Искандер и Сангрум, не требуют вмешательства.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

