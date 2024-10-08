Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продукты длительного хранения — это не всегда безопасно: предупреждение эксперта
Как быстро и вкусно пожарить рыбу на сковороде: она будет просто таять во рту
Как избавиться от отеков за пару часов: простые лайфхаки для свежего лица
Почему автовладельцев так часто обманывают в автосервисах и как этого избежать
Определены страны с самыми дешёвыми тарифами на такси
Почему ваша капуста болеет: вот как навсегда избавиться от проблем
Подпись мира: Пашинян заявил о готовности подписать договор с Азербайджаном
Гендиректор ИТЭР Пьетро Барабаски посетил Россию для встреч с ключевыми фигурами проекта
Собаки с огромным сердцем: список самых дружелюбных пород

Как получить рекордный урожай кабачков: этот трюк работает каждый раз

4:29
Садоводство

Каждый год появляются новые сорта кабачков, и садоводы стремятся получить максимально обильный урожай. Садовод с многолетним опытом, Ирина Легкая, делится своими советами о том, как вырастить кабачки в открытом грунте и добиться лучших результатов.

Как получить рекордный урожай кабачков: этот трюк работает каждый раз
Фото: de.wikipedia.org by Darkone, CC BY-SA 2.0

Как подготовить семена кабачков к посадке

Чтобы обеспечить высокий уровень всхожести, Ирина рекомендует перед посевом выдержать семена в термосе с водой, температура которой составляет 50-55 градусов. Держите семена в воде около 5-6 часов, после чего на пару минут окуните их в холодную воду. Также можно подготовить семена, замочив их в растворе препаратов "Гамаир" и "Алирин-Б" (по одной таблетке каждого на литр воды) и выдерживать их в этом растворе 16-18 часов.

Когда сажать кабачки

Лучшее время для посева кабачков — конец мая, когда почва прогреется до 14-16 градусов. Выбирайте солнечное место, защищенное от ветра. Для подкормки почвы используйте смесь: два ведра компоста или перегноя, стакан золы, половину столовой ложки аммиачной селитры и две столовые ложки суперфосфата на квадратный метр земли. Грядки следует разрыхлить на глубину около 10 см перед посевом.

Правильная посадка кабачков

При посадке важно учитывать схему рассадки. Если вы сажаете кустовые сорта, расстояние между растениями должно быть 70х70 см. Для длинноплетистых сортов — 140х70 см. В каждую лунку добавьте перегной и золу, смешайте их с почвой и полейте 1 литром воды. Заглубляйте семена на 3-5 см в рыхлую почву и на 5-7 см в более плотную глинистую землю. Для защиты от ночных заморозков накройте грядки пленкой до середины июня.

Уход за кабачками

Первые всходы появятся через 6-7 дней. Чтобы избежать образования корки на почве, проведите мульчирование торфом или перегноем. Когда на растениях появятся 4-5 листьев, стоит слегка окучить кусты, чтобы укрепить стебли и стимулировать развитие корневой системы. Также на начальном этапе растения нуждаются в прополке, но как только листья сомкнутся, кабачки сами смогут заглушить сорняки.

Рыхлить почву вокруг кустов не стоит, чтобы не повредить корни. Поливайте кабачки раз в неделю, используя 4-5 литров воды на квадратный метр до периода цветения. Когда появятся цветы и плоды, увеличьте полив до двух раз в неделю и используйте 8-10 литров воды на квадратный метр. Если корни оголились из-за чрезмерного полива, прикройте их торфом или перегноем.

Подкормка и уход за растениями

Кабачки следует подкармливать дважды за сезон. Первую подкормку проводите во время цветения с помощью комплексных удобрений. Вторую — фосфорно-калийными удобрениями после образования плодов, избегая хлора. Удалите несколько листьев с центра куста, чтобы плоды получили больше солнца.

Регулярные поливы и подкормки помогают не только увеличивать урожай, но и предотвращают преждевременное созревание плодов. На финальном этапе, примерно за неделю до сбора урожая, прекратите полив.

Как увеличить урожай

Ирина советует сажать раннеспелые сорта для получения обильного урожая. Сорта, такие как Аполлон F1, Маша F1 и Ванюша F1, могут дать до 8-9 плодов одновременно. Чтобы продлить период сбора, можно сеять кабачки несколько раз в сезон с интервалом в 6-7 дней. Также можно стимулировать завязь с помощью борной кислоты (2 г на 1 литр кипятка) или медового раствора.

Советы по переопылению

Посадка разных сортов рядом друг с другом может способствовать переопылению, что увеличит урожай. Однако, если вы планируете собирать семена, этого лучше избегать. Самоопыляемые сорта, такие как Кавили, Искандер и Сангрум, не требуют вмешательства.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Сотрудничество России и США в космосе: феноменальный успех, по мнению главы NASA
Наука и техника
Сотрудничество России и США в космосе: феноменальный успех, по мнению главы NASA Аудио 
Сила природы на вашем столе: готовим сочный и аппетитный свекольный салат
Еда и рецепты
Сила природы на вашем столе: готовим сочный и аппетитный свекольный салат Аудио 
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Красота и стиль
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа Аудио 
Популярное
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях

Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.

Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Как убрать царапины на лобовом стекле
Как правильно питаться при подагре: список рекомендуемых продуктов
Boeing KC-135R Stratotanker. У российского Крыма натовскую технику заправляет американский пенсионер Дмитрий Плотников От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев США развязали гонку ядерных вооружений. Провёл ли Иран подземное испытание ядерной бомбы? Любовь Степушова
В Китае сообщили об успехах России в сфере микроэлектроники
Полезно ли спать с домашними животными
Запеканка из кабачков с фаршем: её с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки
Запеканка из кабачков с фаршем: её с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки
Последние материалы
Продукты длительного хранения — это не всегда безопасно: предупреждение эксперта
Boeing KC-135R Stratotanker. У российского Крыма натовскую технику заправляет американский пенсионер
Как быстро и вкусно пожарить рыбу на сковороде: она будет просто таять во рту
Как избавиться от отеков за пару часов: простые лайфхаки для свежего лица
Байден отменил присутствие на саммите в Германии. Для Украины это плохая новость
Почему автовладельцев так часто обманывают в автосервисах и как этого избежать
Определены страны с самыми дешёвыми тарифами на такси
Как получить рекордный урожай кабачков: этот трюк работает каждый раз
Почему ваша капуста болеет: вот как навсегда избавиться от проблем
Подпись мира: Пашинян заявил о готовности подписать договор с Азербайджаном
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.