Черная ножка: как защитить рассаду томатов от невидимого врага

3:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда ваша рассада томатов внезапно сталкивается с грибковым заболеванием, известным как коричневая или черная ножка, важно быстро реагировать, чтобы спасти растения. Восприимчивость к этому заболеванию особенно высока у молодых побегов после пикировки. Евгений Осипов, опытный садовод, рассказывает, как бороться с этим недугом и защитить рассаду.

Фото: commons.wikimedia.org by Jolly Janner

Что такое черная ножка

Черная ножка — это общее название для целого ряда болезней томатов, которые проявляются потемнением и гниением корневой шейки и нижней части стебля. Заболевание вызывают грибы и бактерии, которые живут в верхних слоях почвы и атакуют растения при благоприятных для них условиях — особенно при повышенной влажности и плохой вентиляции. В основном болеют молодые саженцы томатов, но иногда болезнь поражает и взрослые растения.

Основные симптомы черной ножки

Потемнение стебля. Сначала появляются бурые пятна, которые затем чернеют. Пораженные участки становятся мягкими и водянистыми. Истончение стебля. Растение перестает получать питательные вещества из-за повреждения корней, что ведет к увяданию. Закручивание и засыхание листьев. Это происходит из-за нехватки питания, когда грибок уже поразил корневую систему. Падение растения. Саженцы буквально падают на землю, так как их стебли обламываются у основания.

Как бороться с черной ножкой

Если ваши саженцы начали проявлять признаки болезни, нужно немедленно принимать меры:

Обработка грунта . Посыпьте почву золой или песком для снижения влажности и нейтрализации кислотности.

. Посыпьте почву золой или песком для снижения влажности и нейтрализации кислотности. Укрепление иммунитета растений . Используйте доломитовую муку, чтобы поддержать растение и улучшить структуру почвы.

. Используйте доломитовую муку, чтобы поддержать растение и улучшить структуру почвы. Антисептики . Применяйте растворы медного купороса или марганцовки, чтобы обеззаразить почву.

. Применяйте растворы медного купороса или марганцовки, чтобы обеззаразить почву. Использование биопрепаратов. Препараты типа "Фитоспорин" или "Гамаир" помогут подавить грибковую активность.

Профилактика черной ножки

Чтобы предотвратить заболевание, важно соблюдать ряд профилактических мер:

Обеззараживание семян и почвы. Обязательно обработайте семена марганцовкой, а почву прокалите в духовке или обдайте кипятком. Контроль за влажностью. Чрезмерный полив — основная причина черной ножки, поэтому следите за тем, чтобы почва не переувлажнялась. Подкормка. Используйте стимуляторы роста и биопрепараты для поддержания здоровья рассады. Песочный барьер. Насыпьте сверху почвы тонкий слой промытого песка — он быстро сохнет и препятствует развитию грибка. Прореживание и пикировка. Дайте саженцам достаточно пространства для роста и обеспечьте хорошую вентиляцию. Рыхление почвы. После каждого полива рыхлите верхний слой почвы, чтобы улучшить аэрацию.

Народные средства от черной ножки

Зола с медным купоросом. Смешайте золу и купорос, чтобы посыпать почву. Настой луковой шелухи. Обработайте растения настоем из луковой шелухи, который помогает бороться с грибковыми инфекциями. Раствор марганцовки. Используйте слабый раствор для обработки растений и почвы.

Черная ножка — это болезнь, которую легче предотвратить, чем вылечить. Соблюдая профилактические меры и обеспечивая правильный уход, вы сможете защитить свою рассаду от этого неприятного недуга.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

