Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неудобная правда: Лукашенко отметил, что факты о Второй мировой мешают Западу
В основе — единение: СНГ демонстрирует единство взглядов на глобальные вызовы
Пышный шоколадный кекс в духовке: безумно вкусный и очень простой в приготовлении
Польская элита бежит в "путинскую" Венгрию
И грянул Рамштайн: Рютте призвал усилить поддержку Украины
Рахимова одержала победу в первом круге турнира в Китае и вышла во второй
Путин и Мирзиёев обсудили сотрудничество на саммите СНГ в Москве
Путин и Пашинян обсудили охрану границ Армении с Ираном и Турцией
Театр на Трубной едет в Магадан

Черная ножка: как защитить рассаду томатов от невидимого врага

3:49
Садоводство

Когда ваша рассада томатов внезапно сталкивается с грибковым заболеванием, известным как коричневая или черная ножка, важно быстро реагировать, чтобы спасти растения. Восприимчивость к этому заболеванию особенно высока у молодых побегов после пикировки. Евгений Осипов, опытный садовод, рассказывает, как бороться с этим недугом и защитить рассаду.

Черная ножка: как защитить рассаду томатов от невидимого врага
Фото: commons.wikimedia.org by Jolly Janner

Что такое черная ножка

Черная ножка — это общее название для целого ряда болезней томатов, которые проявляются потемнением и гниением корневой шейки и нижней части стебля. Заболевание вызывают грибы и бактерии, которые живут в верхних слоях почвы и атакуют растения при благоприятных для них условиях — особенно при повышенной влажности и плохой вентиляции. В основном болеют молодые саженцы томатов, но иногда болезнь поражает и взрослые растения.

Основные симптомы черной ножки

  1. Потемнение стебля. Сначала появляются бурые пятна, которые затем чернеют. Пораженные участки становятся мягкими и водянистыми.
  2. Истончение стебля. Растение перестает получать питательные вещества из-за повреждения корней, что ведет к увяданию.
  3. Закручивание и засыхание листьев. Это происходит из-за нехватки питания, когда грибок уже поразил корневую систему.
  4. Падение растения. Саженцы буквально падают на землю, так как их стебли обламываются у основания.

Как бороться с черной ножкой

Если ваши саженцы начали проявлять признаки болезни, нужно немедленно принимать меры:

  • Обработка грунта. Посыпьте почву золой или песком для снижения влажности и нейтрализации кислотности.
  • Укрепление иммунитета растений. Используйте доломитовую муку, чтобы поддержать растение и улучшить структуру почвы.
  • Антисептики. Применяйте растворы медного купороса или марганцовки, чтобы обеззаразить почву.
  • Использование биопрепаратов. Препараты типа "Фитоспорин" или "Гамаир" помогут подавить грибковую активность.

Профилактика черной ножки

Чтобы предотвратить заболевание, важно соблюдать ряд профилактических мер:

  1. Обеззараживание семян и почвы. Обязательно обработайте семена марганцовкой, а почву прокалите в духовке или обдайте кипятком.
  2. Контроль за влажностью. Чрезмерный полив — основная причина черной ножки, поэтому следите за тем, чтобы почва не переувлажнялась.
  3. Подкормка. Используйте стимуляторы роста и биопрепараты для поддержания здоровья рассады.
  4. Песочный барьер. Насыпьте сверху почвы тонкий слой промытого песка — он быстро сохнет и препятствует развитию грибка.
  5. Прореживание и пикировка. Дайте саженцам достаточно пространства для роста и обеспечьте хорошую вентиляцию.
  6. Рыхление почвы. После каждого полива рыхлите верхний слой почвы, чтобы улучшить аэрацию.

Народные средства от черной ножки

  1. Зола с медным купоросом. Смешайте золу и купорос, чтобы посыпать почву.
  2. Настой луковой шелухи. Обработайте растения настоем из луковой шелухи, который помогает бороться с грибковыми инфекциями.
  3. Раствор марганцовки. Используйте слабый раствор для обработки растений и почвы.

Черная ножка — это болезнь, которую легче предотвратить, чем вылечить. Соблюдая профилактические меры и обеспечивая правильный уход, вы сможете защитить свою рассаду от этого неприятного недуга.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Как легко избавиться от царапин на лобовом стекле
Авто
Как легко избавиться от царапин на лобовом стекле Аудио 
Ракетный комплекс "Авангард". Российское гиперзвуковое оружие нового поколения
Военные новости
Ракетный комплекс "Авангард". Российское гиперзвуковое оружие нового поколения Аудио 
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров
Авто
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров Аудио 
Популярное
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях

Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.

Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Как убрать царапины на лобовом стекле
Как правильно питаться при подагре: список рекомендуемых продуктов
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер": великий и ужасный солист на СВО Дмитрий Плотников От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев США развязали гонку ядерных вооружений. Провёл ли Иран подземное испытание ядерной бомбы? Любовь Степушова
В Китае сообщили об успехах России в сфере микроэлектроники
Запеканка из кабачков с фаршем: её с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки
Полезно ли спать с домашними животными
Полезно ли спать с домашними животными
Последние материалы
Способы повышения низкого артериального давления
Возможность зеркального удара: политолог Ищенко заявил о перспективах ракетной атаки Запада
Почему машина не заводится: главные причины и способы решения
Ученые нашли на дне Атлантики гигантский кратер от удара астероида
Нобелевскую премию 2024 по физике отдали создателям ИИ
В заповеднике Приморья леопарды меняют шубку
Спортивные рекорды, которые удивили мир
Стюардесса объяснила, кому принадлежат подлокотники, и почему это особенно важно для пассажиров на среднем месте
Темные круги под глазами: неочевидные причины и способы борьбы
Секреты садоводов: как вырастить гигантские и сладкие дыни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.