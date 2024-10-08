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Вырастите розмарин на окне за месяц: вот как это сделать

2:21
Садоводство

Выращивание розмарина дома — это не только удобный способ всегда иметь свежую приправу под рукой, но и возможность создать уютную атмосферу в доме. Ведь аромат розмарина не только украшает блюда, но и благотворно влияет на нервную систему, повышает тонус. О том, как успешно вырастить розмарин в горшке, делится садовод Евгений Осипов.

Вырастите розмарин на окне за месяц: вот как это сделать
Фото: creativecommons.org by Charles Robertson is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Размножение розмарина семенами

Размножать розмарин можно семенами или черенками, и оба способа довольно просты. Для посадки семян лучше всего использовать плодородный, легкий грунт. Розмарин не любит застой воды, поэтому на дно горшка обязательно кладем дренаж — ракушки или гальку.

Семена высаживают в конце февраля или в начале марта, рассыпая их по поверхности грунта и слегка прикрывая землей. После посадки накройте горшок пленкой и поставьте его в холодное место, например, в холодильник, с температурой около +6 градусов. Через три недели горшок нужно перенести в теплое светлое помещение и снять пленку.

Поливать рассаду нужно осторожно — с помощью распылителя, чтобы лишь слегка увлажнить землю. Первые ростки появятся примерно через месяц, и как только они окрепнут, лишние саженцы можно отсадить.

Размножение розмарина черенками

Черенкование — еще один эффективный способ размножения розмарина. Осенью от взрослого куста срезают молодые побеги, удаляют нижние листья и ставят черенки в раствор для стимуляции корней на несколько минут. Затем их высаживают в смесь торфа, речного песка и чернозема. В течение месяца черенки укореняются.

Розмарин не слишком прихотлив в уходе, но температура ниже +10 градусов может замедлить его рост. Для хорошего роста растению нужен свет, особенно зимой, когда световой день должен быть не менее 8 часов. Полив должен быть умеренным, а зимой — по мере необходимости.

Выращивание розмарина в домашних условиях — простое и приятное занятие. Немного усилий, и у вас на подоконнике вырастет растение, которое не только украсит вашу кухню, но и наполнит дом нежным ароматом.

Уточнения

Розмари́н (лат. Rosmarinus) — род многолетних вечнозелёных кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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