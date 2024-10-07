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Ржавчина на грушах: что делать, чтобы защитить сад

3:16
Садоводство

Ржавчина — опасное грибковое заболевание, которое может нанести значительный ущерб плодовым деревьям, в том числе грушам. Этот грибок, известный как ржавчинный или пукциниевый, способен за один сезон уничтожить весь урожай, а иногда даже привести к гибели деревьев.

Ржавчина на грушах: что делать, чтобы защитить сад
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, CC BY-SA 4.0

Обработка груши от ржавчины в нужные сроки может предотвратить распространение болезни и сохранить не только урожай, но и здоровье сада.

Признаки заражения ржавчиной

Ржавчина на грушах обычно проявляется летом — на листьях и побегах начинают появляться небольшие бурые пятна. Со временем на обратной стороне листьев образуются конусообразные наросты, в которых находятся споры грибка. Зараженные листья быстрее высыхают и опадают, что ослабляет дерево.

На следующий год болезнь может проявиться уже в апреле-мае, еще до цветения. На листьях появляются ржавые пятна, которые постепенно разрастаются, а на побегах — наросты. Болезнь нарушает фотосинтез, что приводит к ослаблению дерева и снижению его иммунитета. При отсутствии лечения дерево может не пережить зиму.

Почему ржавчина опасна

Ржавчина поражает большую часть кроны, нарушая важные процессы в листьях и побегах. Зараженные деревья ослабевают, становятся более уязвимыми к другим заболеваниям и могут не перенести зимние морозы. В южных регионах потери урожая от этой болезни могут составлять от 50% до 100%.

Как бороться с ржавчиной на грушах

Основным источником заражения является можжевельник. Именно он переносит споры грибка, которые затем атакуют плодовые деревья. Важно лечить и груши, и можжевельники, иначе проблема вернется.

  1. Обрезка зараженных ветвей - удаляйте пораженные побеги и ветки, зачищайте раны и обрабатывайте их раствором медного купороса. Это поможет остановить распространение болезни.
  2. Обработка химическими препаратами - ранней весной и в течение сезона используйте фунгициды, такие как бордоская жидкость или Скор. Это поможет уничтожить споры грибка.
  3. Профилактика - выбирайте устойчивые к ржавчине сорта груш, такие как Гордзала и Чижовка. Также следите за состоянием можжевельника, чтобы вовремя удалить пораженные части.
  4. Народные средства - опрыскивайте деревья настоями золы, коровяка или бархатцев. Эти методы менее эффективны, но могут помочь на ранних стадиях заражения.

Меры профилактики

Чтобы избежать появления ржавчины, важно проводить регулярную профилактическую обработку. Осенью, после листопада, обрабатывайте деревья раствором мочевины. Весной используйте биологические препараты для укрепления иммунитета деревьев и борьбы с грибком. Постоянно следите за состоянием листьев и побегов, чтобы вовремя заметить признаки болезни.

Если бороться с ржавчиной на груше своевременно и комплексно, можно сохранить здоровье деревьев и избежать потерь урожая.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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