Ржавчина на грушах: что делать, чтобы защитить сад

Ржавчина — опасное грибковое заболевание, которое может нанести значительный ущерб плодовым деревьям, в том числе грушам. Этот грибок, известный как ржавчинный или пукциниевый, способен за один сезон уничтожить весь урожай, а иногда даже привести к гибели деревьев.
Обработка груши от ржавчины в нужные сроки может предотвратить распространение болезни и сохранить не только урожай, но и здоровье сада.
Ржавчина на грушах обычно проявляется летом — на листьях и побегах начинают появляться небольшие бурые пятна. Со временем на обратной стороне листьев образуются конусообразные наросты, в которых находятся споры грибка. Зараженные листья быстрее высыхают и опадают, что ослабляет дерево.
На следующий год болезнь может проявиться уже в апреле-мае, еще до цветения. На листьях появляются ржавые пятна, которые постепенно разрастаются, а на побегах — наросты. Болезнь нарушает фотосинтез, что приводит к ослаблению дерева и снижению его иммунитета. При отсутствии лечения дерево может не пережить зиму.
Ржавчина поражает большую часть кроны, нарушая важные процессы в листьях и побегах. Зараженные деревья ослабевают, становятся более уязвимыми к другим заболеваниям и могут не перенести зимние морозы. В южных регионах потери урожая от этой болезни могут составлять от 50% до 100%.
Основным источником заражения является можжевельник. Именно он переносит споры грибка, которые затем атакуют плодовые деревья. Важно лечить и груши, и можжевельники, иначе проблема вернется.
Чтобы избежать появления ржавчины, важно проводить регулярную профилактическую обработку. Осенью, после листопада, обрабатывайте деревья раствором мочевины. Весной используйте биологические препараты для укрепления иммунитета деревьев и борьбы с грибком. Постоянно следите за состоянием листьев и побегов, чтобы вовремя заметить признаки болезни.
Если бороться с ржавчиной на груше своевременно и комплексно, можно сохранить здоровье деревьев и избежать потерь урожая.
Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.
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