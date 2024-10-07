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Секрет идеального здоровья: как согревающие чаи защищают от болезней

6:00
Садоводство

Когда осенние вечера становятся холодными, хочется согреться не только вкусным, но и полезным чаем. В сезон простуд очень важно поддерживать здоровье, и я с удовольствием поделюсь с вами своими любимыми рецептами согревающих чаев. Они помогут укрепить иммунитет, справиться с простудой и даже поднять настроение, — делится Елизавета Сарафанова.

Секрет идеального здоровья: как согревающие чаи защищают от болезней
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Чай с имбирем, облепихой и грушей от простуды

Осенью нет ничего лучше, чем согревающий чай с имбирем, облепихой и свежей грушей. Этот напиток не только согревает, но и помогает организму справиться с простудой, снижает температуру и облегчает кашель.

Ингредиенты

  • 1 ст. л. свежих ягод облепихи
  • 0,5 л воды
  • &frac14 веточки сушеного розмарина
  • 2 гвоздики
  • &frac12 ч. л. тертого свежего имбиря
  • 1 ст. л. тертой свежей груши

Приготовление

  1. Облепиху и розмарин измельчите вместе.
  2. Натрите имбирь и грушу на мелкой терке.
  3. Смешайте все ингредиенты, добавьте гвоздику и залейте горячей водой (не кипятком).
  4. Накройте крышкой и дайте настояться 5 минут.

Чай обладает фруктовым ароматом с легкой ноткой горечи имбиря. Для сладости можно добавить мед, но важно помнить, что мед лучше не класть в горячий напиток — он теряет полезные свойства.

Марокканский чай с мятой и корицей от головной боли

Мятный чай — это настоящее спасение при головной боли. Утром он бодрит и придает силы, а вечером успокаивает и расслабляет. Кроме того, он помогает бороться с простудой.

Ингредиенты

  • 1 палочка корицы
  • 4 гвоздики
  • 1 лимон
  • Цедра 1 апельсина
  • 3 ломтика сушеного имбиря
  • 2 кусочка коричневого сахара
  • 1 пучок свежей мяты
  • 0,5 л воды

Приготовление

  1. Снимите цедру с лимона и апельсина, измельчите.
  2. Разомните мяту в ступке.
  3. Мякоть лимона тоже измельчите.
  4. Все ингредиенты поместите в чайник, залейте кипятком и дайте настояться 10 минут.

Прежде чем пить чай, вдохните его мятный аромат — это особенно полезно для тех, кто страдает астмой. Этот напиток отлично дополняет сладости и помогает справиться с простудой.

Тонизирующий индийский масала чай

Масала чай — это настоящая находка индийской кухни. Он согревает, заряжает энергией и улучшает настроение. Пряный вкус и аромат специй помогут справиться с простудой и депрессией.

Ингредиенты

1 ч. л. зеленого чая
1 ч. л. меда
2 шт. семян фенхеля
3 зерна кардамона
1 палочка корицы
1 звездочка бадьяна
2 ломтика сушеного имбиря
Щепотка душистого перца
0,5 л воды
0,5 л молока

Приготовление

  1. В воду добавьте специи и доведите до кипения.
  2. Добавьте чай и молоко, снова доведите до кипения и варите несколько минут.
  3. Дайте напитку остыть и настояться.

Перед подачей добавьте мед. Этот напиток согревает и смягчает кашель, а также помогает расслабиться перед сном.

Грог с корицей и ромом от депрессии

Грог — это классический согревающий напиток, который прогоняет осеннюю хандру. Он не только согревает тело, но и поднимает настроение, снимает усталость и согревает горло.

Ингредиенты

  • 5 г черного листового чая
  • 1 лимон
  • 3-4 гвоздики
  • 1 палочка корицы
  • 2 кусочка коричневого сахара
  • 300 мл воды
  • 50 мл рома

Приготовление

  1. Заварите чайные листья.
  2. В отдельной емкости выдавите со лимона, добавьте сахар и специи, залейте чаем и дайте настояться.
  3. Добавьте ломтик лимона и ром, затем налейте процеженный чай.

Этот ароматный напиток лучше пить горячим, он станет отличным завершением вечера и приятным угощением для гостей.

Травяной чай от простуды для детей

Во время простудного сезона дети болеют чаще, поэтому важно поддерживать их здоровье натуральными средствами. Этот травяной чай с ромашкой, мелиссой и бузиной помогает снизить температуру и быстрее выздороветь.

Ингредиенты

  • 3 сушеных цветка бузины
  • 2 цветка ромашки
  • Щепотка мелиссы и солодки
  • 3-4 листа мяты
  • 0,5 л воды

Приготовление

  1. Все ингредиенты залейте водой и доведите до кипения.
  2. Дайте настояться 10 минут и процеживайте перед подачей.

Этот чай можно давать детям от 2 лет, по 100-200 мл 4 раза в день.

Детский успокаивающий чай с липой

Этот чай — идеальная альтернатива аптечным успокоительным для детей. Натуральные травы безопасны и помогают ребенку расслабиться перед сном.

Ингредиенты

  • Липовый цвет, ромашка, мелисса — по несолько соцветий
  • Щепотка перечной мяты
  • 0,25 л воды

Приготовление

  1. Все ингредиенты поместите в кастрюлю и доведите до кипения.
  2. Оставьте на 15 минут, обернув кастрюлю полотенцем.

Этот чай лучше давать детям перед сном по 50-60 мл. После чаепития малышу лучше сразу ложиться спать.

Приготовьте эти вкусные и полезные чаи для себя и своих близких. Они создадут уют и согреют вас в холодные осенние вечера.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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