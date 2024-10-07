Секрет идеального здоровья: как согревающие чаи защищают от болезней

6:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда осенние вечера становятся холодными, хочется согреться не только вкусным, но и полезным чаем. В сезон простуд очень важно поддерживать здоровье, и я с удовольствием поделюсь с вами своими любимыми рецептами согревающих чаев. Они помогут укрепить иммунитет, справиться с простудой и даже поднять настроение, — делится Елизавета Сарафанова.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Чай с имбирем, облепихой и грушей от простуды

Осенью нет ничего лучше, чем согревающий чай с имбирем, облепихой и свежей грушей. Этот напиток не только согревает, но и помогает организму справиться с простудой, снижает температуру и облегчает кашель.

Ингредиенты

1 ст. л. свежих ягод облепихи

0,5 л воды

¼ веточки сушеного розмарина

2 гвоздики

½ ч. л. тертого свежего имбиря

1 ст. л. тертой свежей груши

Приготовление

Облепиху и розмарин измельчите вместе. Натрите имбирь и грушу на мелкой терке. Смешайте все ингредиенты, добавьте гвоздику и залейте горячей водой (не кипятком). Накройте крышкой и дайте настояться 5 минут.

Чай обладает фруктовым ароматом с легкой ноткой горечи имбиря. Для сладости можно добавить мед, но важно помнить, что мед лучше не класть в горячий напиток — он теряет полезные свойства.

Марокканский чай с мятой и корицей от головной боли

Мятный чай — это настоящее спасение при головной боли. Утром он бодрит и придает силы, а вечером успокаивает и расслабляет. Кроме того, он помогает бороться с простудой.

Ингредиенты

1 палочка корицы

4 гвоздики

1 лимон

Цедра 1 апельсина

3 ломтика сушеного имбиря

2 кусочка коричневого сахара

1 пучок свежей мяты

0,5 л воды

Приготовление

Снимите цедру с лимона и апельсина, измельчите. Разомните мяту в ступке. Мякоть лимона тоже измельчите. Все ингредиенты поместите в чайник, залейте кипятком и дайте настояться 10 минут.

Прежде чем пить чай, вдохните его мятный аромат — это особенно полезно для тех, кто страдает астмой. Этот напиток отлично дополняет сладости и помогает справиться с простудой.

Тонизирующий индийский масала чай

Масала чай — это настоящая находка индийской кухни. Он согревает, заряжает энергией и улучшает настроение. Пряный вкус и аромат специй помогут справиться с простудой и депрессией.

Ингредиенты

1 ч. л. зеленого чая

1 ч. л. меда

2 шт. семян фенхеля

3 зерна кардамона

1 палочка корицы

1 звездочка бадьяна

2 ломтика сушеного имбиря

Щепотка душистого перца

0,5 л воды

0,5 л молока

Приготовление

В воду добавьте специи и доведите до кипения. Добавьте чай и молоко, снова доведите до кипения и варите несколько минут. Дайте напитку остыть и настояться.

Перед подачей добавьте мед. Этот напиток согревает и смягчает кашель, а также помогает расслабиться перед сном.

Грог с корицей и ромом от депрессии

Грог — это классический согревающий напиток, который прогоняет осеннюю хандру. Он не только согревает тело, но и поднимает настроение, снимает усталость и согревает горло.

Ингредиенты

5 г черного листового чая

1 лимон

3-4 гвоздики

1 палочка корицы

2 кусочка коричневого сахара

300 мл воды

50 мл рома

Приготовление

Заварите чайные листья. В отдельной емкости выдавите со лимона, добавьте сахар и специи, залейте чаем и дайте настояться. Добавьте ломтик лимона и ром, затем налейте процеженный чай.

Этот ароматный напиток лучше пить горячим, он станет отличным завершением вечера и приятным угощением для гостей.

Травяной чай от простуды для детей

Во время простудного сезона дети болеют чаще, поэтому важно поддерживать их здоровье натуральными средствами. Этот травяной чай с ромашкой, мелиссой и бузиной помогает снизить температуру и быстрее выздороветь.

Ингредиенты

3 сушеных цветка бузины

2 цветка ромашки

Щепотка мелиссы и солодки

3-4 листа мяты

0,5 л воды

Приготовление

Все ингредиенты залейте водой и доведите до кипения. Дайте настояться 10 минут и процеживайте перед подачей.

Этот чай можно давать детям от 2 лет, по 100-200 мл 4 раза в день.

Детский успокаивающий чай с липой

Этот чай — идеальная альтернатива аптечным успокоительным для детей. Натуральные травы безопасны и помогают ребенку расслабиться перед сном.

Ингредиенты

Липовый цвет, ромашка, мелисса — по несолько соцветий

Щепотка перечной мяты

0,25 л воды

Приготовление

Все ингредиенты поместите в кастрюлю и доведите до кипения. Оставьте на 15 минут, обернув кастрюлю полотенцем.

Этот чай лучше давать детям перед сном по 50-60 мл. После чаепития малышу лучше сразу ложиться спать.

Приготовьте эти вкусные и полезные чаи для себя и своих близких. Они создадут уют и согреют вас в холодные осенние вечера.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

