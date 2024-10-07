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Слизни атакуют: вот как спасти свой урожай от полного уничтожения

3:28
Садоводство

Слизни — это одна из самых неприятных проблем для огородников. Эти скользкие моллюски не только вызывают отвращение, но и представляют реальную угрозу для урожая. Они предпочитают влажные, тенистые участки и способны быстро размножаться, особенно если на участке есть кучки гниющих растений.

Слизни атакуют: вот как спасти свой урожай от полного уничтожения
Фото: commons.wikimedia.org by Jr66, CC BY-SA 4.0

Поэтому борьба с этими вредителями — важная задача для тех, кто хочет сохранить свой огород в безопасности.

Причины появления слизней

Слизни предпочитают сырые и влажные места, а дождливая погода создает идеальные условия для их размножения. Они любят держаться в тени и откладывают яйца в кучах гниющих растений, где они могут вылупиться уже через 20 дней. Чтобы снизить их численность, необходимо учитывать эти особенности.

Механические способы борьбы со слизнями

Если вы не хотите сразу прибегать к химическим средствам, есть несколько простых и эффективных способов, которые можно использовать для борьбы со слизнями.

Ручной сбор

Одним из самых простых методов является сбор слизней вручную, особенно утром, когда они активны. Ищите их в затемненных местах, например, под капустными листьями, у шлангов или подведерками. После сбора слизней уничтожают.

Приманки и ловушки

Для ускорения процесса можно использовать приманки. Слизни любят пиво, поэтому можно налить его в бутылку и оставить на земле. Также эффективно использование кукурузной муки или бахчевых культур, которые слизни обожают.

Защитный барьер

Слизни не любят ползать по шершавым и острым поверхностям. Можно сделать защитные полосы из древесной золы, скорлупы орехов, измельченных раковин или кофейной гущи. Также хорошим отпугивающим средством являются пряные растения, такие как чеснок, розмарин или шалфей.

Как защитить капусту от слизней

Капуста — одно из любимых лакомств для слизней. Чтобы защитить растения, можно высаживать их на расстоянии не менее 50 см друг от друга, чтобы избежать избыточной влажности. Еще один метод — использовать пластиковые кольца с зазубринами, которые препятствуют продвижению моллюсков. Также полезно разложить между кустами капусты полынь и крапиву.

Химические средства для борьбы со слизнями

Химические средства, такие как "Гроза" или "Слизнеед", считаются наиболее эффективными. Они привлекают моллюсков, которые съедают препарат и погибают в течение нескольких часов. Однако важно соблюдать осторожность и использовать химикаты не позднее, чем за три недели до сбора урожая.

Народные средства

Садоводы также используют народные методы для борьбы с вредителями. Например, отвар острого перца, настой чеснока или раствор горчицы могут стать хорошей альтернативой химическим средствам. Эти методы безопасны для растений и человека, но также эффективны против слизней.

Профилактика появления слизней

Предотвращение — лучший способ борьбы с слизнями. Регулярная прополка, перекопка земли, мульчирование и установка дренажной системы помогут снизить влажность и создадут условия, не подходящие для размножения вредителей.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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