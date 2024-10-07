Гранат: секрет здоровья для вашего желудка и иммунитета

3:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие люди выбрасывают гранатовые корки, не подозревая, что они могут стать отличным средством для лечения желудочно-кишечных заболеваний. Елена Сербова, садовод, делится простым и универсальным рецептом, который поможет избавиться от расстройства желудка, а также может способствовать лечению язвы.

Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, CC BY-SA 3.0

Как приготовить настой на гранатовых корках

Приготовить лечебный настой очень легко. Корки граната сначала нужно высушить. Если вам нужно средство срочно, можно положить корки на батарею или использовать сушилку для фруктов.

Для настоя возьмите 10 граммов сухих корок, положите их в кастрюлю или глубокую тарелку и залейте стаканом кипятка. Накройте крышкой и дайте настояться в течение 30 минут. После этого настой готов к употреблению.

Рецепт настоя остается одинаковым для различных заболеваний, однако курс лечения и дозировки могут отличаться.

Применение при различных заболеваниях

Дизентерия, холера, сальмонеллез, брюшной тиф

Если у вас расстройство желудка, выпейте половину стакана настоя. Если через 10 минут вы почувствуете облегчение, это значит, что проблема незначительная, и она больше не вернется.

Если же улучшений нет, это может быть признаком более серьезного заболевания.

В этом случае через три часа примите оставшуюся половину настоя. Если через 5 часов вы почувствуете улучшение, обязательно обратитесь к врачу для дальнейшей диагностики.

Язва желудка и кишечника, колит, дисбактериоз

При таких заболеваниях принимайте 100 мл настоя в течение дня, разделяя на несколько приемов с равными интервалами, обязательно на голодный желудок. Принимать средство нужно через день в течение недели. При необходимости курс можно повторить после недельного перерыва.

Важно избегать употребления алкоголя во время лечения, иначе эффект будет снижен. Настой помогает подавлять патогенные микроорганизмы в желудке и кишечнике, не нанося вреда полезным бактериям.

Местное применение при ранах

Настой из гранатовых корок можно использовать и для наружного применения, например, при порезах и ранах. Смочите марлю в настое и приложите к пораженному участку до полного высыхания.

Польза гранатовых корок и семян

Гранат — это не только вкусный фрукт, но и источник полезных веществ. Его кожура и сок помогают справляться с заболеваниями ЖКТ, подавляют воспалительные процессы, укрепляют сосуды, повышают уровень гемоглобина, улучшают работу сердца и эндокринной системы.

Настой на корках граната также способствует снижению артериального давления и укреплению иммунитета.

Кроме того, гранат положительно влияет на кожу, помогая избавиться от пигментации и веснушек, а также укрепляет волосы и ногти.

Не спешите выбрасывать корки от граната, они могут стать полезным и натуральным средством для вашего здоровья. Однако перед началом применения обязательно проконсультируйтесь с врачом!

Уточнения

Грана́тина (лат. balaūsta) — плод, характерен для представителей рода гранат (Punica).

