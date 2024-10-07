Борьба за урожай: как победить болезни кабачков и спасти сезон

3:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие огородники сталкиваются с проблемами при выращивании кабачков на открытом грунте, особенно с болезнями и вредителями, которые могут серьезно повлиять на урожай. Важно уметь своевременно распознать проблему и принять меры для защиты растений.

Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon, CC BY 3.0

Заболевания кабачков и способы их лечения

Вершинный бактериоз кабачков

Если кабачки начинают желтеть, возможно, это вершинный бактериоз. Эта болезнь часто развивается при высокой влажности почвы и плохой циркуляции воздуха. В итоге завязи загнивают, а плоды деформируются и покрываются бурым налетом.

К сожалению, спасти пораженные растения невозможно, поэтому основное внимание следует уделить профилактике. Рекомендуется использовать здоровые семена, обрабатывать их фунгицидами и избегать переувлажнения почвы.

Антракноз Антракноз

Антракноз Антракноз — грибковое заболевание, которое поражает растения, особенно на почвах с высокой кислотностью и недостатком питательных веществ. Листья покрываются желтыми и коричневыми пятнами, которые распространяются на стебли и плоды. Для лечения используют растворы серы и бордоскую смесь. Важно соблюдать севооборот, обрабатывать семена и своевременно пропалывать участок.

Огуречная мозаика

Это вирусное заболевание поражает не только кабачки, но и другие бахчевые культуры. Листья покрываются мозаичными пятнами разных оттенков, а растение перестает развиваться. Вирус переносится вредителями, такими как тля и муравьи, поэтому важно бороться с ними с помощью Актеллика или Актара.

Мучнистая роса

Грибковая болезнь, проявляющаяся в виде белого налета на листьях, лишает растения питательных веществ. Пораженные части следует удалить, а оставшиеся опрыскать фунгицидами. Выбирайте сорта, устойчивые к мучнистой росе, и следите за режимом полива.

Пероноспороз (ложная мучнистая роса)

Листья покрываются желто-зелеными пятнами, которые со временем превращаются в коричневые засохшие участки. Лечение включает удаление пораженных листьев, перекопку почвы и обработку раствором кальцинированной соды.

Ботритис (серая гниль)

Серая гниль поражает как листья, так и плоды. Для борьбы с ней применяют фосфорные удобрения и специальные препараты, такие как "Фитолавин". Важно следить за температурой и режимом полива.

Вредители кабачков и борьба с ними

Основные вредители кабачков — это паутинный клещ, бахчевая тля, ростковые мухи и слизни. Эти паразиты могут значительно повлиять на урожайность, поэтому важно своевременно обнаружить и устранить их. Методы борьбы включают как народные средства (полив чесночной водой), так и специализированные препараты.

Паутинный клещ

Этот вредитель обволакивает листья паутиной, что приводит к их засыханию. Регулярный осмотр растений и своевременная обработка помогут избежать заражения.

Бахчевая тля

Тля размножается на сорняках и затем атакует кабачки. Для борьбы используют химические средства, такие как Камбофос, а также удаляют сорняки.

Слизни и улитки

Эти вредители выгрызают листья и повреждают плоды, что приводит к снижению урожайности. Механический сбор вредителей и создание ловушек помогут защитить кабачки.

Своевременная обработка растений, правильный уход и профилактика позволят сохранить здоровый урожай кабачков.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

