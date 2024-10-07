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Корень солодки: мощное средство для очищения организма, о котором вы не знали

2:37
Садоводство

Корень солодки — это простое и доступное средство, которое помогает очистить лимфатическую систему, облегчить кашель и даже справиться с пищевой аллергией. Садовод, Анна Точканова, делится рецептом, который поможет вам улучшить самочувствие и избавиться от хронических заболеваний.

Корень солодки: мощное средство для очищения организма, о котором вы не знали
Фото: wikimedia by Dcrjsr, CC BY 4.0

Как корень солодки очищает лимфатическую систему

Корень солодки активно выводит токсины и шлаки из лимфатической системы, разжижая лимфу. Однако, организм может по-разному реагировать на процесс очистки — у кого-то может потечь нос или появиться другие симптомы. Это нормальная реакция.

Для очищения нужно взять столовую ложку сиропа на основе корня солодки, который можно приобрести в любой аптеке. Разведите сироп в стакане теплой воды и выпейте натощак. После этого токсины начнут собираться в кишечнике, и их нужно вывести из организма.

Для этого рекомендуется принимать сорбент, например, Энтеросгель. Он помогает выводить вредные вещества, сохраняя витамины и минералы. После приема сиропа и сорбента в течение 2-3 часов не ешьте, чтобы не мешать процессу очищения.

Курс длится 14 дней. В начале может быть временное ухудшение самочувствия, так как организм активно очищается. Однако, спустя несколько дней вы почувствуете улучшение. Кожа станет более чистой, давление стабилизируется, и общее состояние улучшится.

Влияние солодки на организм

Этот метод очистки проверен многими людьми, в том числе и мной. Я страдала от постоянного кашля, который не поддавался лечению. Но после начала курса очищения лимфы кашель стал реже, а затем исчез совсем.

Мой отец, который курил долгие годы, также использовал этот рецепт. В результате кашель стал слабее, исчезли частые головные боли и улучшилось состояние носовых пазух, а также нормализовалось артериальное давление.

Очистка лимфы с помощью корня солодки и сорбента также помогает избавиться от аллергии на пищевые продукты. Солодка выводит токсины, а сорбент помогает их устранить из организма.

Эти ингредиенты не являются аллергенами и не имеют противопоказаний, за исключением индивидуальной непереносимости. Тем не менее, перед началом очищения лимфосистемы обязательно проконсультируйтесь с врачом!

Уточнения

Соло́дка (лат. Glycyrrhíza, от др.-греч. γλυκύ- +ῥίζα "сладкий корень") — род травянистых растений семейства Бобовые (Fabaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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