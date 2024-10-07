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Вермикулит — лучший помощник для роста ваших растений: узнайте, почему

3:15
Садоводство

Вермикулит — это природный минерал, который многим знаком благодаря его необычным свойствам. В изначальном виде он выглядит как кристаллики пластинчатого типа, но при нагреве они трансформируются в столбики с червеобразной формой и чешуйками на поверхности. Именно в этом виде вермикулит и используется в садоводстве и строительстве.

Вермикулит — лучший помощник для роста ваших растений: узнайте, почему
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Минерал делится на фракции по размеру: от самых крупных, напоминающих горошины, до мельчайших, похожих на пыль. В садоводстве обычно используют средние фракции, которые оптимальны для улучшения структуры почвы.

Вермикулит похож на губку, впитывая влагу до пяти раз больше своего объема и постепенно отдавая ее растениям. Это улучшает качество грунта, а сам минерал не разлагается, не гниет и не выделяет токсинов. Благодаря этому он безопасен для использования и долговечен.

Одним из главных преимуществ вермикулита является его способность удерживать влагу и растворенные в ней вещества, что продлевает действие удобрений. Он также помогает снижать засоленность почвы, удаляет часть токсинов и стимулирует развитие корневой системы.

Состав вермикулита и его применение

После обработки вермикулит приобретает слоистую структуру и легкость. Он бывает разных размеров — от крупных частиц до мелкой пыли. Для разных задач используют разные фракции: мелкие для посева семян, средние — для улучшения влагоемкости почвы, а крупные — для дренажа.

Минерал отлично подходит для садовых растений: он улучшает воздухопроницаемость грунта, стимулирует рост корней и помогает повысить урожай. Его можно смешивать с почвой для посадки рассады или использовать для мульчирования, что уменьшает рост сорняков и удерживает влагу в почве.

Вермикулит для домашних растений

Для комнатных растений вермикулит незаменим. Он помогает улучшить структуру почвы, обеспечивая растения микроэлементами и удерживая влагу. Для слабокорневых растений лучше использовать мелкие фракции, а для крупных — средние и крупные.

С его помощью можно легко размножать цветочные культуры методом черенкования. В субстрате, состоящем из вермикулита, черенки укореняются быстро и эффективно.

Применение в огороде и хранение урожая

Вермикулит полезен и для огородных культур, особенно на плотных почвах. При посадке картофеля или других корнеплодов его добавляют в лунки для повышения урожайности и защиты от гнилей. Урожай можно хранить, пересыпая овощи вермикулитом, что предотвращает их порчу и гниение.

Вермикулит или перлит: в чем разница

Перлит и вермикулит часто путают, но они отличаются. Перлит — это вулканическое стекло, а вермикулит — минерал с полезными микроэлементами. Вермикулит удерживает влагу дольше и играет роль удобрения, что делает его более дорогим, но эффективным для улучшения почвы.

Уточнения

Вермикули́т (от лат. vermiculus - червячок) — минерал из группы гидрослюд, имеющих слоистую структуру.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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