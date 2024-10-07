Собирайте огурцы уже в мае: как добиться невероятных результатов

4:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Собрать огурцы уже в мае кажется невероятным, но с помощью технологии теплых грядок это становится реальностью. Этот метод помогает защитить растения от весенних заморозков и добиться впечатляющих результатов. Как правильно выбрать сорт огурцов, подготовить семена, ухаживать за рассадой и когда ее пересаживать, чтобы вы могли собрать самый ранний урожай, рассказывает опытный садовод Екатерина Евгеньевна Дворцова.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Выбираем скороспелые сорта огурцов

При выборе сорта стоит учитывать, что не все они подходят для ранней посадки. Огурцы делятся на 4 типа по срокам созревания: суперранние, ранние, среднеспелые и поздние. Чтобы собрать огурцы в мае, выбирайте сорта из первых двух категорий.

Ранние сорта славятся насыщенным вкусом и ароматом. Среди самых популярных среди садоводов России: Муромский 36, Сатана, Отелло, Кустовой, Алтайский 166, Вязниковский.

Суперранние сорта — это гибриды с пометкой F1, специально выведенные селекционерами. Урожай можно получить всего через полтора месяца после посева. Мне нравятся такие гибриды, как Зозуля F1, Маша F1 и Герман F1. Они выделяются превосходными вкусовыми качествами, высоким урожаем и одинаковым размером плодов.

Выбор сорта также важен для консервации. Например, для маринования я использую мелкие огурцы, а для малосола — крупные.

Рассадный метод выращивания

Огурцы — это теплолюбивая культура, которая плохо переносит весенние заморозки. Для получения раннего урожая, лучше начинать выращивание в домашних условиях. Посев следует проводить в середине марта, если вы живете в Подмосковье, как и я. Рассаду пересаживают на 25-30 день после посева, когда появляются первые семядольные листочки.

Подготовка семян

Гибридные огурцы не размножаются семенами, поэтому их не стоит заготавливать. Однако для обычных сортов я самостоятельно собираю семена при последнем сборе осеннего урожая. Семена храню в холодильнике или в погребе при температуре 3-5 °C и влажности 60-65%.

Уход за рассадой и пересадка

Чтобы избежать пикировки, огурцы лучше высаживать в отдельные стаканчики без дна или торфяные горшочки. Полив должен быть регулярным, а световой день — не менее 10-12 часов, что можно обеспечить фитолампой. Пересадку в теплицу проводят при появлении первого настоящего листка.

Как защитить огурцы от весенних заморозков

Пересаживать рассаду лучше в теплицу или под временное укрытие, так как весенние заморозки могут погубить растения. Парник можно соорудить из металлических или пластиковых дуг и накрыть пленкой. Однако в северных регионах это не поможет, так как даже в мае ночные температуры могут быть ниже нуля.

Как согреть почву для огурцов

Перед пересадкой огурцов важно согреть почву. Для этого за несколько дней до пересадки землю нужно разрыхлить, полить горячей водой и накрыть черной пленкой. Пленку можно оставить после пересадки, сделав в ней отверстия для саженцев. Это предотвратит рост сорняков и защитит корни.

Теплые грядки с осени

Для ускорения прогрева почвы я готовлю теплые грядки еще осенью. В траншею закладываю органику, которая будет разлагаться и выделять тепло весной, помогая согреть почву для огурцов.

Если следовать этим рекомендациям, вы сможете собрать первый урожай огурцов уже в мае, даже в условиях неблагоприятного климата.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

