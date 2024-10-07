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Полезные советы: что делать, если на участке появились муравьи

1:11
Садоводство

Как избавиться от муравьев с помощью горячей воды

Это самый простой и известный способ борьбы с муравьями. Чтобы убить насекомых, их обдают кипятком. Можно несколько раз залить входы в гнезда кипятком, пока не убьете всех муравьев. Этот метод может помочь справиться, если гнезд не слишком много.

Полезные советы: что делать, если на участке появились муравьи
Фото: BMC Ecology image competition: the winning images by author, CC BY 2.0

Как правильно использовать корицу

Если вы хотите попробовать более гуманный подход, можно использовать корицу. Посыпьте корицей растение, которое вы хотите защитить от муравьев, и наблюдайте, как они избегают этого. Этот ингредиент не убивает насекомых, а отпугивает их. Это самый гуманный метод.

Апельсиновые корки

Апельсиновая корка очень эффективна в борьбе с муравьями в саду. Удивительно, но она смертельно токсична для муравьев. Апельсиновые корки содержат органические компоненты, токсичные для грибов. Так как муравьи едят грибы, у них не будет еды и они выберут другой сад.

Вы можете собрать кожуру с апельсинов, которые вы едите, и разместить ее рядом с растениями или на лужайке.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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