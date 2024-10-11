Что сделать с грядкой за 2 недели до посадки озимого чеснока

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенние посадки озимого чеснока — любимое занятие многих садоводов. Однако, чтобы получить достойный урожай, необходимо заранее подготовить грядку. Начать обработку стоит за 14 дней до посадочных работ.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, PDM

Доломитовая мука

Хотя многие считают, что ее основная функция — снизить кислотность почвы, доломитовая мука также насыщает грунт магнием и кальцием. Это улучшает структуру почвы и обеспечивает чесноку необходимые питательные вещества. Дозировка — 200 г на квадратный метр посадок.

Суперфосфат

Это удобрение является ключевым элементом для хорошего развития чеснока. Благодаря ему растение формирует сильные корни и впоследствии обеспечивает обильный урожай. Оптимальная доза для обработки грядки — три столовые ложки суперфосфата на квадратный метр.

Горчичный жмых

Средство помогает обогатить почву и обеспечить защиту от вредителей. Достаточно внести два стакана жмыха на квадратный метр посадок — это улучшит качество почвы и дополнительно укрепит растения.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

