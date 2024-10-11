Что сделать с грядкой за 2 недели до посадки озимого чеснока

Осенние посадки озимого чеснока — любимое занятие многих садоводов. Однако, чтобы получить достойный урожай, необходимо заранее подготовить грядку. Начать обработку стоит за 14 дней до посадочных работ.
Доломитовая мука
Хотя многие считают, что ее основная функция — снизить кислотность почвы, доломитовая мука также насыщает грунт магнием и кальцием. Это улучшает структуру почвы и обеспечивает чесноку необходимые питательные вещества. Дозировка — 200 г на квадратный метр посадок.
Суперфосфат
Это удобрение является ключевым элементом для хорошего развития чеснока. Благодаря ему растение формирует сильные корни и впоследствии обеспечивает обильный урожай. Оптимальная доза для обработки грядки — три столовые ложки суперфосфата на квадратный метр.
Горчичный жмых
Средство помогает обогатить почву и обеспечить защиту от вредителей. Достаточно внести два стакана жмыха на квадратный метр посадок — это улучшит качество почвы и дополнительно укрепит растения.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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