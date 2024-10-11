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Подготовка малины к зиме: правильная подкормка на квадратный метр

1:19
Садоводство

Многие садоводы знают, что осень — лучшее время для подкормки различных культур, и малина не исключение. Чтобы кустарник получил все необходимые питательные вещества, важно правильно подобрать удобрения.

Подготовка малины к зиме: правильная подкормка на квадратный метр
Фото: pixabay.com by ulleo, PDM

Калимагнезия

Это удачное сочетание магния и калия, в котором так нуждается малина. Для полноценной подкормки следует взять три большие ложки калимагнезии на квадратный метр. Такой подход обеспечит растение всеми необходимыми микроэлементами.

Суперфосфат

Опытные дачники считают суперфосфат одним из наиболее значимых удобрений. Он способствует развитию сильной корневой системы, улучшает цветение и плодоношение. Для подкормки малинника на квадратный метр потребуется около 200 г суперфосфата.

Доломитовая мука

Доломитовая мука также входит в число важных осенних удобрений для малины. На каждый квадратный метр стоит внести примерно 0,5 кг этого средства. Оно поможет сбалансировать кислотность почвы и улучшить питание кустарника.

В качестве мульчи для малины лучше всего подойдут компост или перегной — они будут эффективно удерживать влагу и обогащать почву.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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