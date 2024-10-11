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Как восстановить почву в теплице

1:03
Садоводство

Садоводы, имеющие теплицы, уже начинают планировать восстановление почвы, чтобы обеспечить хороший урожай в следующем году. Какие же способы помогут вернуть почве плодородие?

Как восстановить почву в теплице
Фото: commons.wikimedia.org by Selso, CC BY-SA 2.5

Опилки

Это один из лучших вариантов для разрыхления, улучшения структуры и обогащения почвы. За зиму они постепенно превращаются в гумус, что делает землю более плодородной. Вносят до 1 кг опилок на каждый квадратный метр. Чтобы избежать излишней кислотности, можно добавить доломитовую муку.

Песок

Речной песок — отличный компонент для улучшения качества почвы, в том числе и в теплице. Однако перед использованием его необходимо просеять. Примерный расход — одна лопата песка на квадратный метр.

Торф

Для теплицы подойдет только нейтрализованный торф, который не вызовет повышение кислотности. Для оптимального эффекта на квадратный метр требуется около 1 кг торфа.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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