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Не выбрасывайте шелуху от семечек! Узнайте, как она поможет вырастить богатый урожай

2:22
Садоводство » Советы

Многие дачники привыкли без сожаления выбрасывать шелуху и кожуру от семечек после их употребления. Однако опытные садоводы и огородники знают, что эта, казалось бы, ненужная "шелуха" может принести немалую пользу. Какие секреты скрывает в себе эта простая органическая "отходы" и как её можно применять на даче?

Не выбрасывайте шелуху от семечек! Узнайте, как она поможет вырастить богатый урожай
Фото: wikipediа by Дмитрий Макеев, CC BY-SA 4.0

Шелуха от семечек — органическое удобрение

Основная ценность шелухи от семечек заключается в том, что она представляет собой натуральное органическое удобрение. В процессе разложения она обогащает почву ценными питательными веществами, такими как:

  • Азот — основа для роста и развития растений;
  • Фосфор — стимулирует цветение и плодоношение;
  • Калий — повышает общую устойчивость к стрессам.

Кроме того, шелуха улучшает структуру и аэрацию почвы, что крайне важно для нормального роста корневой системы растений.

Применение шелухи от семечек на даче

Опытные дачники находят множество способов применения этого бесплатного органического материала:

  1. Мульчирование. Слой шелухи 3-5 см вокруг кустарников и деревьев сохраняет влагу в почве и препятствует росту сорняков.
  2. Удобрение грядок. Шелуху перекапывают в почву или используют при перекопке. Она обогащает грунт гумусом и улучшает его структуру.
  3. Подкормка растений. Добавление шелухи в компостную кучу или непосредственно в почву вокруг растений стимулирует их развитие.
  4. Защита от вредителей. Рассыпанная вокруг стволов деревьев и кустарников шелуха отпугивает слизней, улиток и других вредных насекомых.
  5. Укрытие растений. Слой шелухи поможет утеплить корни многолетников и саженцев в зимний период.

Кроме того, шелуха от семечек может использоваться для изготовления различных поделок, украшений, мульчирования садовых дорожек и т. д.

Таким образом, опытные дачники знают, что шелуха от семечек — это ценный и универсальный материал, который стоит бережно собирать и применять в хозяйстве. Он поможет вырастить богатый урожай и сделать сад красивым и здоровым.

Уточнения

Шелуха — оболочка некоторых плодов, овощей, а также кожура семян (лузга).

Шелуха на огороде: польза или вред?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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