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Долгое цветение пионов: советы по подкормке и уходу

2:08
Садоводство

Чтобы пионы цвели дольше и радовали своей красотой, важно правильно организовать подкормку. Это обеспечит растение всеми необходимыми микроэлементами для обильного и продолжительного цветения.

Долгое цветение пионов: советы по подкормке и уходу
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), CC BY-SA 3.0

Подкормка пионов в фазе бутонизации

Во время бутонизации пионы особенно нуждаются в питательных веществах для будущего пышного цветения. Один из популярных среди садоводов рецептов — раствор на основе коровяка и нитрофоски. Для его приготовления потребуется 1 литр настоя коровяка и 2 столовые ложки нитрофоски, разведённые в 10 литрах воды. Этот раствор используется для корневой подкормки, расходуя около 7 литров на один взрослый куст.

Кроме того, в этот период полезно провести опрыскивание препаратом "Бутон". Для этого растворите 1 грамм препарата в 1 литре воды и используйте полученный раствор для обработки растений.

Подкормка пионов в период цветения

В период цветения пионы нуждаются в дополнительных фосфорно-калийных удобрениях. Они способствуют яркому и длительному цветению. Для приготовления удобрения смешайте 20 граммов аммиачной селитры, 20 граммов сернокислого калия и 20 граммов суперфосфата в 10 литрах воды. Этого раствора хватит для подкормки трёх кустов.

Советы по уходу за пионами
Чтобы пионы цвели как можно дольше, следите за растениями и удаляйте семенные коробочки, как только они появятся. После того как цветы начнут увядать, необходимо также убирать отцветшие соцветия и бутоны. Это позволит растениям не тратить ресурсы на созревание семян и направить их на дальнейший рост и цветение.

Хотя пионы неприхотливы, для получения крупных и пышных цветов им нужно уделить некоторое внимание. Регулярные подкормки во время бутонизации и цветения продлят период их цветения и сделают его более ярким.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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