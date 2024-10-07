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Осень в розарии: какие удобрения нужно вносить до наступления холодов?

2:28
Садоводство » Советы

Осень — ответственная пора для владельцев роскошных розариев. Именно в этот период необходимо позаботиться о правильной подготовке розовых кустов к периоду покоя и зимовке. Одним из важных мероприятий является проведение осенней подкормки. Какие питательные вещества нужны розам в этот период и как их правильно вносить?

Осень в розарии: какие удобрения нужно вносить до наступления холодов?
Фото: commons.wikimedia.org by Наталия19, CC BY-SA 3.0

Зачем нужна осенняя подкормка роз?

Перед наступлением зимы розы нуждаются в дополнительных питательных веществах для повышения зимостойкости и закладки генеративных почек. Осенняя подкормка способствует:

  • Накоплению питательных веществ в корневой системе и надземной части растений;
  • Стимуляции роста и развития корней, улучшению их зимостойкости;
  • Закладке здоровых цветочных почек для будущего цветения;
  • Повышению общей устойчивости роз к неблагоприятным условиям зимовки.

Правильно подобранная осенняя подкормка обеспечивает хорошую перезимовку и дает обильное цветение в следующем сезоне.

Чем подкармливать розы осенью?

Оптимальная осенняя подкормка роз включает в себя комбинацию минеральных и органических удобрений:

  • Калийно-фосфорные удобрения:

Внесение фосфора и калия способствует вызреванию побегов, накоплению питательных веществ в корнях и повышению зимостойкости. Идеальны суперфосфат, калийная соль, сульфат калия.

  • Органические удобрения:

Компост, перегной, куриный помет, древесная зола — источники комплекса макро- и микроэлементов. Они улучшают структуру почвы, обеспечивая пышное цветение.

  • Комплексные минеральные удобрения:

Специальные осенние составы, обогащенные калием и фосфором, например, "Осень" или "Азофоска". Они содержат все необходимые элементы питания в оптимальных пропорциях.

Сроки и способы внесения подкормок

Осенняя подкормка роз проводится дважды:

  1. В начале осени (сентябрь-октябрь) — вносятся калийно-фосфорные удобрения под перекопку.
  2. Непосредственно перед укрытием (конец октября — ноябрь) — органические и комплексные минеральные подкормки.

Удобрения вносят под корень или равномерно рассыпают по поверхности почвы в приствольном круге. Затем их слегка заделывают в грунт.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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