Осень в розарии: какие удобрения нужно вносить до наступления холодов?

Осень — ответственная пора для владельцев роскошных розариев. Именно в этот период необходимо позаботиться о правильной подготовке розовых кустов к периоду покоя и зимовке. Одним из важных мероприятий является проведение осенней подкормки. Какие питательные вещества нужны розам в этот период и как их правильно вносить?
Перед наступлением зимы розы нуждаются в дополнительных питательных веществах для повышения зимостойкости и закладки генеративных почек. Осенняя подкормка способствует:
Правильно подобранная осенняя подкормка обеспечивает хорошую перезимовку и дает обильное цветение в следующем сезоне.
Оптимальная осенняя подкормка роз включает в себя комбинацию минеральных и органических удобрений:
Внесение фосфора и калия способствует вызреванию побегов, накоплению питательных веществ в корнях и повышению зимостойкости. Идеальны суперфосфат, калийная соль, сульфат калия.
Компост, перегной, куриный помет, древесная зола — источники комплекса макро- и микроэлементов. Они улучшают структуру почвы, обеспечивая пышное цветение.
Специальные осенние составы, обогащенные калием и фосфором, например, "Осень" или "Азофоска". Они содержат все необходимые элементы питания в оптимальных пропорциях.
Осенняя подкормка роз проводится дважды:
Удобрения вносят под корень или равномерно рассыпают по поверхности почвы в приствольном круге. Затем их слегка заделывают в грунт.
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