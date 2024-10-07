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Подготовка сада к зиме: 4 важных процедуры в октябре против болезней и вредителей

2:50
Садоводство » Советы

В октябре многие вредители и возбудители болезней переходят в стадию покоя, и борьба с ними наиболее эффективна. Какие процедуры необходимо выполнить садоводам осенью, чтобы защитить деревья и кустарники от различных напастей?

Подготовка сада к зиме: 4 важных процедуры в октябре против болезней и вредителей
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Bernhard (Schnobby), CC BY-SA 3.0

Обработка деревьев медным купоросом

Одна из самых важных и эффективных осенних обработок — опрыскивание плодовых деревьев 1-2%-ным раствором медного купороса. Это мощное противогрибковое средство уничтожает зимующие стадии таких болезней, как парша, монiliоз, антракноз и другие.

Опрыскивание проводят в сухую погоду в конце октября — начале ноября, когда деревья уже сбросили листву. При этом обрабатывают не только стволы и скелетные ветви, но и приствольные круги. Такая процедура защитит деревья от поражения болезнями весной.

Побелка стволов

Традиционная осенняя процедура — побелка стволов плодовых деревьев. Она защищает кору от солнечных ожогов, трещин и морозобоин. Кроме того, белый слой препятствует проникновению вредителей, таких как садовый сверчок и майский хрущ.

Для побелки используют известковый или меловой раствор. Его наносят на ствол толстым слоем от самой земли до первых ветвей. В качестве дополнительной защиты можно использовать штамбовые краски.

Обработка от вредителей

Осенью необходимо провести мероприятия по борьбе с зимующими формами вредителей. К примеру, обработать деревья и кустарники раствором карбофоса, малатиона или циперметрина. Это поможет уничтожить яйца и личинки вредителей, перезимовавшие на коре.

Особое внимание стоит уделить местам отложения яиц, таким как трещины в коре, развилки ветвей, щели в штамбах. Опрыскивание этих участков позволит предотвратить массовое появление вредителей весной.

Перекопка приствольных кругов

Ещё одна важная процедура — перекопка приствольных кругов деревьев. Она помогает уничтожить зимующих вредителей, а также способствует лучшему промерзанию почвы.

Глубина перекопки должна составлять 10-12 см. При этом следует тщательно взрыхлить землю, обеспечив доступ кислорода. Такая обработка помогает ускорить формирование корней и способствует хорошей перезимовке деревьев.

Таким образом, комплексная обработка сада осенью позволяет эффективно защитить плодовые деревья и кустарники от широкого спектра болезней и вредителей. Следование этим простым, но важным процедурам гарантирует здоровье сада на весь следующий сезон.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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