Почему опытные огородники предпочитают сажать лук под зиму? Названы 3 веские причины

2:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие садоводы считают, что лук нужно сажать исключительно весной. Однако опытные огородники уже давно оценили преимущества осенней посадки. Они знают, что лук, высаженный под зиму, не только дает более ранний и обильный урожай, но и значительно проще в уходе. Давайте разберёмся, почему дачники так любят эту осеннюю процедуру.

Фото: creativecommons.org by McKay Savage is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Раннее и стабильное созревание

Одно из главных достоинств осенней посадки лука — более раннее созревание по сравнению с весенними высадками. Корни растений успевают хорошо укорениться и окрепнуть до наступления холодов, поэтому весной они сразу приступают к активному росту. В итоге первые головки можно собирать на 2-3 недели раньше, чем с весенних грядок.

Кроме того, урожай лука, посаженного под зиму, получается более стабильным и обильным. Растения меньше страдают от перепадов весенних температур и легче переносят неблагоприятные погодные условия.

Меньше ухода и сорняков

Осенняя посадка лука требует меньше трудозатрат, чем весенняя. Ведь основной объем работ приходится на осень — подготовка грядок, высадка луковиц и мульчирование. Весной же требуется только рыхление и полив, если погода будет сухой.

Кроме того, лук, посаженный под зиму, лучше конкурирует с сорняками благодаря ранним всходам. Весной он уже образует густую зеленую массу, препятствующую росту нежелательной растительности.

Устойчивость к болезням

Луковицы, высаженные осенью, обладают более высокой иммунностью и устойчивостью к заболеваниям. Перед посадкой их можно обработать фунгицидными препаратами, чтобы защитить от грибковых инфекций. А зимовка в земле дает дополнительную закалку растениям.

В итоге лук, посаженный под зиму, гораздо реже поражается болезнями и дает стабильно высокие урожаи отборных, крупных луковиц.

Как видим, осенняя посадка лука — это проверенный временем секрет опытных огородников. Такой подход обеспечивает более ранний и обильный урожай при минимальных трудозатратах. Именно поэтому так много дачников предпочитают сажать лук именно под зиму.

Уточнения

Лук-шалот или лук аскалонский (лат. Allium ascalonicum) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) семейства Луковые (Alliaceae).

