Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Магазинные десерты: скрытая угроза вашему здоровью
О чём молчат дизайнеры: три вещи, которые разрушают ваш интерьер
Вкусная аджика на зиму: кроме помидоров, в ней есть и болгарский, и острый красный перчик
Ошибки начинающих водителей, которые допускают и профессионалы
Тренер Личка рассказал, что происходило в раздевалке "Динамо" после поражения от ЦСКА
Секрет сладких и сочных ягод крыжовника: как правильно подкормить куст осенью
Погребальная камера дочери правителя Египта обнаружена археологами
Секрет чистого дома: простой способ борьбы с пылью на полках и столах

Почему опытные огородники предпочитают сажать лук под зиму? Названы 3 веские причины

2:24
Садоводство » Советы

Многие садоводы считают, что лук нужно сажать исключительно весной. Однако опытные огородники уже давно оценили преимущества осенней посадки. Они знают, что лук, высаженный под зиму, не только дает более ранний и обильный урожай, но и значительно проще в уходе. Давайте разберёмся, почему дачники так любят эту осеннюю процедуру.

Почему опытные огородники предпочитают сажать лук под зиму? Названы 3 веские причины
Фото: creativecommons.org by McKay Savage is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Раннее и стабильное созревание

Одно из главных достоинств осенней посадки лука — более раннее созревание по сравнению с весенними высадками. Корни растений успевают хорошо укорениться и окрепнуть до наступления холодов, поэтому весной они сразу приступают к активному росту. В итоге первые головки можно собирать на 2-3 недели раньше, чем с весенних грядок.

Кроме того, урожай лука, посаженного под зиму, получается более стабильным и обильным. Растения меньше страдают от перепадов весенних температур и легче переносят неблагоприятные погодные условия.

Меньше ухода и сорняков

Осенняя посадка лука требует меньше трудозатрат, чем весенняя. Ведь основной объем работ приходится на осень — подготовка грядок, высадка луковиц и мульчирование. Весной же требуется только рыхление и полив, если погода будет сухой.

Кроме того, лук, посаженный под зиму, лучше конкурирует с сорняками благодаря ранним всходам. Весной он уже образует густую зеленую массу, препятствующую росту нежелательной растительности.

Устойчивость к болезням

Луковицы, высаженные осенью, обладают более высокой иммунностью и устойчивостью к заболеваниям. Перед посадкой их можно обработать фунгицидными препаратами, чтобы защитить от грибковых инфекций. А зимовка в земле дает дополнительную закалку растениям.

В итоге лук, посаженный под зиму, гораздо реже поражается болезнями и дает стабильно высокие урожаи отборных, крупных луковиц.

Как видим, осенняя посадка лука — это проверенный временем секрет опытных огородников. Такой подход обеспечивает более ранний и обильный урожай при минимальных трудозатратах. Именно поэтому так много дачников предпочитают сажать лук именно под зиму.

Уточнения

Лук-шалот или лук аскалонский (лат. Allium ascalonicum) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) семейства Луковые (Alliaceae).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Почему стёкла автомобиля потеют и как с этим справиться
Авто
Почему стёкла автомобиля потеют и как с этим справиться Аудио 
Новая логика работы газотурбинных двигателей: российские ученые повысили эффективность и стабильность
Наука и техника
Новая логика работы газотурбинных двигателей: российские ученые повысили эффективность и стабильность Аудио 
Популярное
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров

Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.

Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Где нельзя сажать лук и чеснок
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури
Пора делать по-настоящему для народа. Основные проблемы российских маркетплейсов Дмитрий Плотников Война Израиля и Ирана: попытка повторить Судный день или начало конца? Олег Володин Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова
Хозяйки рассказали, что нужно чистить каждую неделю, чтобы дом сиял чистотой
Тюль снова станет белым: о каком хитром способе стоит знать
Тонкости применения золы: какие удобрения нельзя вносить одновременно
Тонкости применения золы: какие удобрения нельзя вносить одновременно
Последние материалы
Магазинные десерты: скрытая угроза вашему здоровью
О чём молчат дизайнеры: три вещи, которые разрушают ваш интерьер
Вкусная аджика на зиму: кроме помидоров, в ней есть и болгарский, и острый красный перчик
Ошибки начинающих водителей, которые допускают и профессионалы
Тренер Личка рассказал, что происходило в раздевалке "Динамо" после поражения от ЦСКА
Секрет сладких и сочных ягод крыжовника: как правильно подкормить куст осенью
Погребальная камера дочери правителя Египта обнаружена археологами
Секрет чистого дома: простой способ борьбы с пылью на полках и столах
Газировка и молочные продукты: риск для желудка
В горах Сочи впервые состоится фестиваль бега осенью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.