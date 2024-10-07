Секрет сладких и сочных ягод крыжовника: как правильно подкормить куст осенью

Осень — отличное время для подкормки крыжовника. Правильно внесенные удобрения обеспечат кустам хорошую подготовку к зиме и мощное плодоношение в следующем сезоне. Однако при выборе подкормок многие садоводы допускают ошибки, что негативно сказывается на размере и качестве ягод. Давайте разберёмся, чем лучше всего подкармливать крыжовник осенью.
Основу подкормки крыжовника должны составлять органические удобрения — перегной, компост или куриный помет. Они обогащают почву питательными веществами, повышают ее плодородие и улучшают структуру. Вносить органику нужно под каждый куст, равномерно распределяя по площади корневой системы.
Важно количество и сроки внесения. Оптимальная норма — 2-3 ведра перегноя или компоста на 1 куст. Вносить их следует в октябре-ноябре, когда растения уже ушли в зимний покой.
Одних органических удобрений для получения крупных сладких ягод может быть недостаточно. Поэтому рекомендуется дополнительно вносить минеральные подкормки, обогащенные фосфором и калием.
Идеальный вариант — комплексное минеральное удобрение с преобладанием этих элементов, например, суперфосфат и сульфат калия. Норма внесения — 50-70 г на 1 кв. м приствольного круга.
Для формирования плотной, сочной кожицы ягод крыжовнику необходим кальций. Его можно внести в виде доломитовой муки или измельченной яичной скорлупы. Норма — 100-150 г на 1 куст.
Кальциевые добавки лучше вносить за 2-3 недели до первых заморозков, чтобы растения успели их усвоить.
Правильная осенняя подкормка — залог высокого урожая крыжовника. Сочетание органики, минералов и кальция поможет получить крупные, сладкие ягоды в следующем сезоне.
Крыжо́вник — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).
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