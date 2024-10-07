Осенняя посадка винограда: 5 распространённых ошибок, которые губят начинающих садоводов

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Осень — лучшее время для посадки винограда. Растение хорошо приживается и успевает окрепнуть до зимних морозов. Но многие садоводы допускают ошибки при осенней посадке, что в итоге негативно сказывается на урожае. Давайте разберем, как правильно сажать виноград осенью, чтобы избежать типичных огородных ошибок.

Фото: flickr.com by Sheila Sund, CC BY 2.0

Ошибка 1: Неправильный выбор времени посадки

Многие садоводы спешат посадить виноград в сентябре, как только спадут летние жары. Но оптимальным сроком считается конец октября — начало ноября. В это время растение находится в состоянии глубокого покоя, легче переносит пересадку и успевает хорошо укорениться до зимы.

Ошибка 2: Плохая подготовка посадочной ямы

Классическая ошибка — выкопать слишком маленькую, недостаточно глубокую посадочную яму. Оптимальные размеры — 60x60x60 см. Такой объем позволит корням свободно развиваться и получать необходимые питательные вещества.

Ошибка 3: Отсутствие дренажа

Виноград не любит застоя влаги, поэтому на дно ямы обязательно нужно уложить дренажный слой из щебня, гравия или битого кирпича. Он предотвратит загнивание корней и улучшит воздухообмен.

Ошибка 4: Неправильное удобрение

Многие садоводы вносят в посадочную яму только перегной или навоз. Но это неправильно — винограду нужен сбалансированный набор питательных веществ. Лучше всего добавить комплексное минеральное удобрение с преобладанием фосфора и калия.

Ошибка 5: Некачественные саженцы

Некоторые огородники стараются сэкономить и приобретают саженцы винограда с сомнительным происхождением. В итоге растение плохо приживается и дает низкие урожаи. Всегда выбирайте посадочный материал только в проверенных питомниках.

Уточнения

Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды. Ценный пищевой продукт и сырьё для виноделия.

