Осенняя посадка винограда: 5 распространённых ошибок, которые губят начинающих садоводов

Осень — лучшее время для посадки винограда. Растение хорошо приживается и успевает окрепнуть до зимних морозов. Но многие садоводы допускают ошибки при осенней посадке, что в итоге негативно сказывается на урожае. Давайте разберем, как правильно сажать виноград осенью, чтобы избежать типичных огородных ошибок.
Многие садоводы спешат посадить виноград в сентябре, как только спадут летние жары. Но оптимальным сроком считается конец октября — начало ноября. В это время растение находится в состоянии глубокого покоя, легче переносит пересадку и успевает хорошо укорениться до зимы.
Классическая ошибка — выкопать слишком маленькую, недостаточно глубокую посадочную яму. Оптимальные размеры — 60x60x60 см. Такой объем позволит корням свободно развиваться и получать необходимые питательные вещества.
Виноград не любит застоя влаги, поэтому на дно ямы обязательно нужно уложить дренажный слой из щебня, гравия или битого кирпича. Он предотвратит загнивание корней и улучшит воздухообмен.
Многие садоводы вносят в посадочную яму только перегной или навоз. Но это неправильно — винограду нужен сбалансированный набор питательных веществ. Лучше всего добавить комплексное минеральное удобрение с преобладанием фосфора и калия.
Некоторые огородники стараются сэкономить и приобретают саженцы винограда с сомнительным происхождением. В итоге растение плохо приживается и дает низкие урожаи. Всегда выбирайте посадочный материал только в проверенных питомниках.
Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды. Ценный пищевой продукт и сырьё для виноделия.
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