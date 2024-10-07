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Безошибочная почвенная диагностика: растения, которые определят pH на 100%

2:27
Садоводство » Советы

Кислотность почвы — один из важнейших показателей её плодородия. Она напрямую влияет на то, какие культуры будут хорошо расти и развиваться на данном участке. Но как определить, насколько кислая или щелочная ваша почва? Существуют растения-индикаторы, которые с точностью в 100% покажут уровень pH грунта.

Безошибочная почвенная диагностика: растения, которые определят pH на 100%
Фото: publicdomainpictures.net by Public Domain Pictures, PDM

Сфагновые мхи

Одними из самых верных растений-индикаторов кислотности почвы являются сфагновые мхи. Их присутствие на участке говорит о сильнокислой среде с pH 3,5-4,5. Все виды сфагновых мхов предпочитают сильнокислые, заболоченные торфяные почвы и являются индикаторами их повышенной кислотности.

Вереск обыкновенный

Ещё одно растение, точно определяющее сильнокислую почву, — вереск обыкновенный. Он способен произрастать только в условиях кислой среды с pH 3,5-5,5. Если на вашем участке растёт вереск, значит, почва здесь очень кислая.

Щавель конский

А вот появление на грядках щавеля конского точно говорит о повышенной кислотности почвы с pH 4,5-5,5. Это растение-индикатор просто не выживет на нейтральных или щелочных грунтах.

Хвощ полевой

Ещё одним очевидным признаком повышенной кислотности почвы является произрастание хвоща полевого. Этот реликтовый сорняк встречается только на сильнокислых торфяных и песчаных почвах с pH 4-5,5.

Фиалка полевая

Для определения слабокислых почв с pH 5,5-6,5 отлично подходит фиалка полевая. Её присутствие на участке красноречиво свидетельствует о том, что грунт здесь имеет слегка повышенную кислотность.

Таким образом, наличие на участке сфагновых мхов, вереска, щавеля, хвоща или фиалки полевой — верный признак того, что почва имеет определённый уровень кислотности. С этими растениями-индикаторами ошибиться невозможно, ведь они с точностью в 100% определяют реакцию грунта.

Уточнения

Щаве́ль ко́нский (лат. Rúmex confértus) — многолетнее травянистое растение; вид рода Щавель (Rumex) семейства Гречишные (Polygonaceae).

Хвощ полево́й или хвощ обыкнове́нный, или толка́чик, или столбунец (лат. Equisétum arvénse) — вид многолетних травянистых растений рода Хвощ семейства Хвощовые (Equisetaceae).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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