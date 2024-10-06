Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как коллаген помогает предотвратить первые морщины и старение кожи
Назван эффективный способ очистки мягкой мебели от пыли и запахов
Спасение для чистоты приборной панели: простой лайфхак для водителей
Учёные выявили бактерии, поедающие пластиковые отходы
Запеканка из кабачков с фаршем: её с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки
Сына главреда Говорит Москва не пустили на рейс
Привычки, которые вредят вашей коже больше, чем кажется
Чем удобрять малину в октябре, чтобы она хорошо перезимовала?
Как восполнить дефицит фосфора: выбираем правильные сорта рыбы

Что нужно сделать с грядкой, чтобы вырастить отличный урожай озимого чеснока

2:22
Садоводство » Советы

Высадка озимого чеснока — один из важнейших этапов в его выращивании. Чтобы получить хороший урожай, необходимо тщательно подготовить грядку в течение 2 недель, предшествующих посадке. Что нужно успеть сделать?

Что нужно сделать с грядкой, чтобы вырастить отличный урожай озимого чеснока
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Очистка грядки

За 2 недели до посадки необходимо полностью очистить будущую грядку для чеснока от любых растительных остатков. Это могут быть сорняки, ботва предыдущих культур и прочий органический мусор.

Удаление всех этих материалов предотвратит появление вредителей и болезней, а также освободит место для развития корневой системы чеснока.

Глубокое перекапывание

После очистки грядку необходимо перекопать на штык лопаты, тщательно перемешав верхний и нижний слои почвы. Это улучшит ее структуру и аэрацию.

При этом следует обращать внимание на наличие крупных комков, которые необходимо разбить. Идеальным вариантом будет рассыпчатая, мелкокомковатая структура почвы.

Внесение органики

За 2 недели до посадки на подготовленную грядку необходимо внести органические удобрения. Это может быть перегной, компост или перепревший навоз.

Норма внесения — 3-4 ведра на 1 кв. м. Органика улучшит структуру, влагоемкость и питательность почвы, что станет хорошей основой для развития чеснока.

Известкование

Чеснок лучше всего растет на нейтральных или слабокислых почвах. Для создания оптимальной кислотности за 2 недели до посадки можно провести известкование грядки.

Для этого используют доломитовую или садовую известь. Норма — 200-300 г на 1 кв. м. Это поможет сбалансировать pH почвы и сделать ее более благоприятной для роста чеснока.

Заключительные работы

За 2 недели до посадки также можно внести и минеральные удобрения под чеснок. Лучше всего использовать комплексные составы с преобладанием фосфора и калия.

Завершающим этапом станет тщательное разравнивание и выравнивание поверхности грядки. Это улучшит условия для высадки зубков и последующего ухода.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Газовая гиена: Польша отобрала на Украине почти все запасы европейского газа
Экономика и бизнес
Газовая гиена: Польша отобрала на Украине почти все запасы европейского газа Аудио 
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури
Еда и рецепты
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури Аудио 
В ГАИ рассказали, как инспекторы вычисляют выпивавших накануне водителей в потоке
Авто
В ГАИ рассказали, как инспекторы вычисляют выпивавших накануне водителей в потоке Аудио 
Популярное
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров

Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.

Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Где нельзя сажать лук и чеснок
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури
Пора делать по-настоящему для народа. Основные проблемы российских маркетплейсов Дмитрий Плотников Война Израиля и Ирана: попытка повторить Судный день или начало конца? Олег Володин Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова
Хозяйки рассказали, что нужно чистить каждую неделю, чтобы дом сиял чистотой
Тюль снова станет белым: о каком хитром способе стоит знать
Тонкости применения золы: какие удобрения нельзя вносить одновременно
Тонкости применения золы: какие удобрения нельзя вносить одновременно
Последние материалы
Учёные выявили бактерии, поедающие пластиковые отходы
Запеканка из кабачков с фаршем: её с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки
Сына главреда Говорит Москва не пустили на рейс
Привычки, которые вредят вашей коже больше, чем кажется
Чем удобрять малину в октябре, чтобы она хорошо перезимовала?
Как восполнить дефицит фосфора: выбираем правильные сорта рыбы
Топ малоизвестных курортов России, где можно поправить здоровье
Любите картофель? Тогда вам стоит узнать этот рецепт картофельных долек
Основные советы по выбору мягкой мебели для квартиры
Как легко избавиться от царапин на лобовом стекле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.