Что нужно сделать с грядкой, чтобы вырастить отличный урожай озимого чеснока

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Высадка озимого чеснока — один из важнейших этапов в его выращивании. Чтобы получить хороший урожай, необходимо тщательно подготовить грядку в течение 2 недель, предшествующих посадке. Что нужно успеть сделать?

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Очистка грядки

За 2 недели до посадки необходимо полностью очистить будущую грядку для чеснока от любых растительных остатков. Это могут быть сорняки, ботва предыдущих культур и прочий органический мусор.

Удаление всех этих материалов предотвратит появление вредителей и болезней, а также освободит место для развития корневой системы чеснока.

Глубокое перекапывание

После очистки грядку необходимо перекопать на штык лопаты, тщательно перемешав верхний и нижний слои почвы. Это улучшит ее структуру и аэрацию.

При этом следует обращать внимание на наличие крупных комков, которые необходимо разбить. Идеальным вариантом будет рассыпчатая, мелкокомковатая структура почвы.

Внесение органики

За 2 недели до посадки на подготовленную грядку необходимо внести органические удобрения. Это может быть перегной, компост или перепревший навоз.

Норма внесения — 3-4 ведра на 1 кв. м. Органика улучшит структуру, влагоемкость и питательность почвы, что станет хорошей основой для развития чеснока.

Известкование

Чеснок лучше всего растет на нейтральных или слабокислых почвах. Для создания оптимальной кислотности за 2 недели до посадки можно провести известкование грядки.

Для этого используют доломитовую или садовую известь. Норма — 200-300 г на 1 кв. м. Это поможет сбалансировать pH почвы и сделать ее более благоприятной для роста чеснока.

Заключительные работы

За 2 недели до посадки также можно внести и минеральные удобрения под чеснок. Лучше всего использовать комплексные составы с преобладанием фосфора и калия.

Завершающим этапом станет тщательное разравнивание и выравнивание поверхности грядки. Это улучшит условия для высадки зубков и последующего ухода.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

