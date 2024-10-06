Что нужно сделать с грядкой, чтобы вырастить отличный урожай озимого чеснока

Высадка озимого чеснока — один из важнейших этапов в его выращивании. Чтобы получить хороший урожай, необходимо тщательно подготовить грядку в течение 2 недель, предшествующих посадке. Что нужно успеть сделать?
За 2 недели до посадки необходимо полностью очистить будущую грядку для чеснока от любых растительных остатков. Это могут быть сорняки, ботва предыдущих культур и прочий органический мусор.
Удаление всех этих материалов предотвратит появление вредителей и болезней, а также освободит место для развития корневой системы чеснока.
После очистки грядку необходимо перекопать на штык лопаты, тщательно перемешав верхний и нижний слои почвы. Это улучшит ее структуру и аэрацию.
При этом следует обращать внимание на наличие крупных комков, которые необходимо разбить. Идеальным вариантом будет рассыпчатая, мелкокомковатая структура почвы.
За 2 недели до посадки на подготовленную грядку необходимо внести органические удобрения. Это может быть перегной, компост или перепревший навоз.
Норма внесения — 3-4 ведра на 1 кв. м. Органика улучшит структуру, влагоемкость и питательность почвы, что станет хорошей основой для развития чеснока.
Чеснок лучше всего растет на нейтральных или слабокислых почвах. Для создания оптимальной кислотности за 2 недели до посадки можно провести известкование грядки.
Для этого используют доломитовую или садовую известь. Норма — 200-300 г на 1 кв. м. Это поможет сбалансировать pH почвы и сделать ее более благоприятной для роста чеснока.
За 2 недели до посадки также можно внести и минеральные удобрения под чеснок. Лучше всего использовать комплексные составы с преобладанием фосфора и калия.
Завершающим этапом станет тщательное разравнивание и выравнивание поверхности грядки. Это улучшит условия для высадки зубков и последующего ухода.
Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.
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