Чем удобрять малину в октябре, чтобы она хорошо перезимовала?

Октябрь является важным месяцем в уходе за малиновыми кустами. Именно в это время необходимо позаботиться о правильном питании культуры, чтобы она смогла накопить достаточно сил для успешной перезимовки и обильного плодоношения в следующем сезоне. Какие удобрения нужно вносить в октябре для малины?
В октябре малине необходимо накопить достаточно питательных веществ, чтобы благополучно пережить зиму. Особое внимание следует уделить укреплению корневой системы и вызреванию побегов.
Для этого в первую очередь необходимо внести фосфорно-калийные удобрения. Оптимальным будет полное минеральное удобрение с соотношением NPK 2:3:4 или 3:6:9. Важно, чтобы доза фосфора была несколько выше, чем азота.
Кроме того, очень полезно внесение органических удобрений под малину в октябре. Это могут быть перегной, компост или перепревший навоз. Органика улучшает структуру почвы и способствует накоплению питательных веществ.
Наряду с основными макроэлементами, малине в октябре также требуются и некоторые микроэлементы:
Внесение комплексных микроудобрений в октябре поможет малине лучше подготовиться к зиме.
Для подкормки малины в октябре хорошо использовать специальные осенние комплексные удобрения. Они содержат сбалансированный набор макро- и микроэлементов, оптимальный для этого периода.
Такие удобрения вносят в приствольные круги кустов или по всей площади малинника. Норма расхода — 30-50 г на 1 кв. м.
Кроме того, можно дополнительно внести древесную золу, которая богата калием и кальцием. Это улучшит общее состояние малины.
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