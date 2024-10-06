Чем удобрять малину в октябре, чтобы она хорошо перезимовала?

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Октябрь является важным месяцем в уходе за малиновыми кустами. Именно в это время необходимо позаботиться о правильном питании культуры, чтобы она смогла накопить достаточно сил для успешной перезимовки и обильного плодоношения в следующем сезоне. Какие удобрения нужно вносить в октябре для малины?

Фото: https://www.photos-public-domain.com/2012/04/26/raspberry-leaves/ by Photos Public Domain, PDM

Подготовка к зимовке

В октябре малине необходимо накопить достаточно питательных веществ, чтобы благополучно пережить зиму. Особое внимание следует уделить укреплению корневой системы и вызреванию побегов.

Для этого в первую очередь необходимо внести фосфорно-калийные удобрения. Оптимальным будет полное минеральное удобрение с соотношением NPK 2:3:4 или 3:6:9. Важно, чтобы доза фосфора была несколько выше, чем азота.

Кроме того, очень полезно внесение органических удобрений под малину в октябре. Это могут быть перегной, компост или перепревший навоз. Органика улучшает структуру почвы и способствует накоплению питательных веществ.

Минеральные добавки

Наряду с основными макроэлементами, малине в октябре также требуются и некоторые микроэлементы:

Бор — необходим для правильного развития корневой системы и укрепления побегов.

Медь — участвует в синтезе хлорофилла и улучшает зимостойкость.

Железо — влияет на процессы фотосинтеза.

Внесение комплексных микроудобрений в октябре поможет малине лучше подготовиться к зиме.

Осенняя подкормка

Для подкормки малины в октябре хорошо использовать специальные осенние комплексные удобрения. Они содержат сбалансированный набор макро- и микроэлементов, оптимальный для этого периода.

Такие удобрения вносят в приствольные круги кустов или по всей площади малинника. Норма расхода — 30-50 г на 1 кв. м.

Кроме того, можно дополнительно внести древесную золу, которая богата калием и кальцием. Это улучшит общее состояние малины.