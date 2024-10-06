Восстанавливаем почву в теплице: лучшие приёмы для хорошего урожая

2:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Любая почва, даже самая плодородная, со временем истощается при активном выращивании растений. Это в полной мере относится и к почве в теплице, где культуры сменяют друг друга практически круглый год. Чтобы поддерживать высокую урожайность, необходимо периодически восстанавливать и обогащать грунт в теплице. Рассмотрим наиболее эффективные способы решения этой задачи.

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Внесение органических удобрений

Одним из лучших способов восстановления почвы в теплице является регулярное внесение органических удобрений. Это могут быть:

Перегной или компост. Они обогащают почву гумусом и питательными веществами.

Измельченные растительные остатки. Их можно закапывать или мульчировать ими почву.

Измельченные древесные опилки, листья, солома. Также улучшают структуру грунта.

Навоз, птичий помет. Вносятся в небольших количествах, чтобы не пересолить почву.

Важно вносить органику регулярно — не реже 1-2 раз в год, чтобы поддерживать плодородие.

Сидерация

Ещё один эффективный способ восстановления почвы — сидерация. Для этого на определённый период высаживают специальные культуры-сидераты, которые затем заделывают в грунт.

Лучшие сидераты для теплицы:

Горчица белая или сарептская

Редька масличная

Фацелия

Овёс

Рожь

Сидераты насыщают почву органическим веществом и питательными элементами, улучшают её структуру и плодородие.

Чередование культур

Чтобы избежать истощения почвы, важно правильно чередовать в теплице различные культуры. Так, после овощных культур можно сеять зеленные, а затем — бобовые.

Бобовые растения (горох, фасоль, соя) обогащают почву азотом, а зелёные — восстанавливают её структуру.

Кроме того, рекомендуется каждые 3-4 года полностью менять состав культур в теплице, чтобы не допускать накопления вредителей и болезней.

Применение минеральных удобрений

Иногда для восстановления почвенного плодородия требуется применение минеральных удобрений. Они вносятся точечно, по результатам анализа состава грунта.

Наиболее востребованы фосфорные и калийные удобрения. Они возвращают в почву недостающие элементы питания.

Таким образом, комплексный подход с использованием органических удобрений, сидерации, чередования культур и периодического применения минеральных добавок позволит эффективно восстанавливать и поддерживать плодородие почвы в теплице.