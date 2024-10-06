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Восстанавливаем почву в теплице: лучшие приёмы для хорошего урожая

2:46
Садоводство » Советы

Любая почва, даже самая плодородная, со временем истощается при активном выращивании растений. Это в полной мере относится и к почве в теплице, где культуры сменяют друг друга практически круглый год. Чтобы поддерживать высокую урожайность, необходимо периодически восстанавливать и обогащать грунт в теплице. Рассмотрим наиболее эффективные способы решения этой задачи.

Восстанавливаем почву в теплице: лучшие приёмы для хорошего урожая
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Внесение органических удобрений

Одним из лучших способов восстановления почвы в теплице является регулярное внесение органических удобрений. Это могут быть:

  • Перегной или компост. Они обогащают почву гумусом и питательными веществами.
  • Измельченные растительные остатки. Их можно закапывать или мульчировать ими почву.
  • Измельченные древесные опилки, листья, солома. Также улучшают структуру грунта.
  • Навоз, птичий помет. Вносятся в небольших количествах, чтобы не пересолить почву.

Важно вносить органику регулярно — не реже 1-2 раз в год, чтобы поддерживать плодородие.

Сидерация

Ещё один эффективный способ восстановления почвы — сидерация. Для этого на определённый период высаживают специальные культуры-сидераты, которые затем заделывают в грунт.

Лучшие сидераты для теплицы:

  • Горчица белая или сарептская
  • Редька масличная
  • Фацелия
  • Овёс
  • Рожь

Сидераты насыщают почву органическим веществом и питательными элементами, улучшают её структуру и плодородие.

Чередование культур

Чтобы избежать истощения почвы, важно правильно чередовать в теплице различные культуры. Так, после овощных культур можно сеять зеленные, а затем — бобовые.

Бобовые растения (горох, фасоль, соя) обогащают почву азотом, а зелёные — восстанавливают её структуру.

Кроме того, рекомендуется каждые 3-4 года полностью менять состав культур в теплице, чтобы не допускать накопления вредителей и болезней.

Применение минеральных удобрений

Иногда для восстановления почвенного плодородия требуется применение минеральных удобрений. Они вносятся точечно, по результатам анализа состава грунта.

Наиболее востребованы фосфорные и калийные удобрения. Они возвращают в почву недостающие элементы питания.

Таким образом, комплексный подход с использованием органических удобрений, сидерации, чередования культур и периодического применения минеральных добавок позволит эффективно восстанавливать и поддерживать плодородие почвы в теплице.

Теплица осенью. Готовим к новому сезону
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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