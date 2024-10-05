Ускоритель для компоста: зачем дачники используют в нем газированные напитки

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие садоводы и огородники используют домашний компост для удобрения почвы. Но некоторые из них идут еще дальше и поливают готовый компост обычной газированной колой. Звучит странно, но на самом деле в этом есть свой смысл.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Польза газировки для компоста

Казалось бы, какая польза может быть от сладкой газированной воды для компоста? Оказывается, немалая. Газировка, в отличие от простой воды, обладает рядом особенностей, делающих ее полезной для компостной кучи:

Содержание сахара

В составе газировки содержится большое количество сахара. Это отличная питательная среда для микроорганизмов, ускоряющих процессы компостирования.

Кислая среда

Газировка имеет кислую реакцию, что создает благоприятные условия для размножения полезных бактерий в компосте.

Углекислый газ

При газировании в воду добавляется углекислый газ. Он способствует более активному переваривания органики полезными микроорганизмами.

В результате, газированная вода ускоряет созревание компоста, делает его более насыщенным питательными веществами.

Как правильно применять колу в компосте

Чтобы получить максимальную пользу, нужно соблюдать несколько простых правил:

Используйте негазированную колу. Так в компост попадет больше питательных веществ. Разбавляйте колу водой в пропорции 1:1. Чистая газировка может быть слишком кислой. Поливайте компост колой 1-2 раза в неделю, равномерно распределяя по всей куче.

Такая простая манипуляция ускорит созревание компоста в 2-3 раза. А готовое удобрение будет более насыщенным питательными веществами.

Так что не спешите выливать остатки газировки в канализацию. Лучше направьте их на пользу вашего сада или огорода!

Уточнения

Напи́ток (от гл. пить) — жидкость, предназначенная для питья.

