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Как подготовить землю к новому урожаю? 4 метода обеззараживания почвы

2:22
Садоводство » Советы

С окончанием дачного сезона важно не только убрать участок и подготовить его к зиме, но и позаботиться об обеззараживании почвы. Это необходимо для очистки её от вредных микроорганизмов, личинок вредителей и грибковых заболеваний, что обеспечит здоровье будущего урожая.

Как подготовить землю к новому урожаю? 4 метода обеззараживания почвы
Фото: Wikipedia by Алексей Грубов, CC BY-SA 4.0

Почему нужно обеззараживать почву?

Почва на дачном участке со временем насыщается различными патогенами, которые могут быть опасны не только для растений, но и для человека. К ним относятся:

  • Грибковые заболевания (фузариоз, фитофтороз, парша, мучнистая роса)
  • Бактериальные инфекции (бурая гниль, черная ножка)
  • Вредители (личинки жуков, проволочники, нематоды)
  • Семена сорняков

Оставаясь в почве, они способны размножаться и накапливаться, что в следующем сезоне приведет к ослаблению или гибели растений. Поэтому обеззараживание — важная профилактическая мера.

Способы обеззараживания почвы

Существует несколько эффективных методов очистки почвы от вредных организмов:

1. Методы тепловой обработки

  • Грядки можно обработать паром или кипятком, прогрев почву на глубину 15-20 см. Это убивает все патогены.
  • Альтернатива — обжиг почвы газовой горелкой или костром. Также эффективный способ.

2. Химические методы

  • Использование препаратов на основе формалина, медного купороса, марганцовки, хлорной извести.
  • Эти средства уничтожают микроорганизмы, личинок и яйца вредителей в почве.

3. Биологические методы

  • Внесение в почву биологических препаратов на основе грибов, бактерий или нематод, паразитирующих на вредителях.
  • Они угнетают развитие патогенных микроорганизмов и вредителей.

4. Агротехнические методы

  • Глубокая перекопка и рыхление почвы, известкование, внесение органических удобрений.
  • Способствует оздоровлению и повышению плодородия почвы.

Для лучшего эффекта можно сочетать несколько методов обеззараживания. Грамотная обработка поможет получить в следующем сезоне богатый и здоровый урожай!

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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