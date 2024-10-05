Как подготовить землю к новому урожаю? 4 метода обеззараживания почвы
2:22
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06.10.2024 00:18
С окончанием дачного сезона важно не только убрать участок и подготовить его к зиме, но и позаботиться об обеззараживании почвы. Это необходимо для очистки её от вредных микроорганизмов, личинок вредителей и грибковых заболеваний, что обеспечит здоровье будущего урожая.
Фото: Wikipedia by Алексей Грубов, CC BY-SA 4.0
Почему нужно обеззараживать почву?
Почва на дачном участке со временем насыщается различными патогенами, которые могут быть опасны не только для растений, но и для человека. К ним относятся:
Грибковые заболевания (фузариоз, фитофтороз, парша, мучнистая роса)
Бактериальные инфекции (бурая гниль, черная ножка)
Вредители (личинки жуков, проволочники, нематоды)
Семена сорняков
Оставаясь в почве, они способны размножаться и накапливаться, что в следующем сезоне приведет к ослаблению или гибели растений. Поэтому обеззараживание — важная профилактическая мера.
Способы обеззараживания почвы
Существует несколько эффективных методов очистки почвы от вредных организмов:
1. Методы тепловой обработки
Грядки можно обработать паром или кипятком, прогрев почву на глубину 15-20 см. Это убивает все патогены.
Альтернатива — обжиг почвы газовой горелкой или костром. Также эффективный способ.
2. Химические методы
Использование препаратов на основе формалина, медного купороса, марганцовки, хлорной извести.
Эти средства уничтожают микроорганизмы, личинок и яйца вредителей в почве.
3. Биологические методы
Внесение в почву биологических препаратов на основе грибов, бактерий или нематод, паразитирующих на вредителях.
Они угнетают развитие патогенных микроорганизмов и вредителей.
4. Агротехнические методы
Глубокая перекопка и рыхление почвы, известкование, внесение органических удобрений.
Способствует оздоровлению и повышению плодородия почвы.
Для лучшего эффекта можно сочетать несколько методов обеззараживания. Грамотная обработка поможет получить в следующем сезоне богатый и здоровый урожай!
Уточнения
природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования. По́чва —
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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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