Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Предполагаемая возлюбленная Павла Дурова сообщила о перенесённой операции
В Монтане мужчину приговорили к тюремному сроку и штрафу за создание генетического гибрида горного барана
Как правильно выбрать масло или лосьон для вашего типа кожи: советы экспертов
Как правильно добавлять мёд в чай, чтобы не лишить его лечебных свойств
Сергей Жуков раскрыл уговор с женой по поводу ссор
Нестандартные применения WD-40 для вашего автомобиля
Спрос на отдых в Крыму растёт, бархатный сезон на море
Устроившая истерику блогер Лерчек дала признательные показания
Искуственные помехи: компании стали использовать ИИ на собеседованиях

Какие комнатные растения любят расти в тени: важная информация

2:14
Садоводство

Какие растения можно выращивать в тени

Некоторые растения особенно хорошо растут в тени. Среди них сансевиверия, аспидистра, бамбук, хлорофитум, плющ, спатифиллум, папоротник и сциндапсус. Эти растения не только украсят ваш дом, но и отлично приспособятся к условиям с недостатком света.

Какие комнатные растения любят расти в тени: важная информация
Фото: https://commons.wikimedia.org by Mokkie, CC BY-SA 3.0

Также к теневыносливым комнатным растениям относятся фиалки, бегонии, антуриумы, кливии, вриезии и калатеи. Эти растения прекрасно приспосабливаются к условиям с недостатком света, украшая ваш дом своей красотой. Они могут расти на солнце, но не будут против, если не всегда будут его видеть.

Кроме того, к декоративно-лиственным комнатным растениям, не требующим много света, относятся аглаонема, маранта, сансевиерия, циртомиум, каучуконос, драцена, хамедория и монстера. Эти растения отлично подойдут для помещений с недостаточным естественным освещением, добавляя зелени и уюта в ваш дом.

Какие растения могут расти в темных условиях

Как правило, декоративные лиственные комнатные растения, предки которых привыкли расти в густой тени лесов, хорошо приспосабливаются к условиям с недостаточным освещением. Ярким примером таких растений являются различные виды папоротников.

Эти растения не только украшают интерьер, но и создают ощущение уюта и свежести. Аукуба, также известная как "золотое дерево", отличается ярко окрашенными пятнистыми листьями и способностью расти в тени.

Хлорофитум, или "зеленая лилия", славится своими длинными узкими листьями и способностью очищать воздух. Сансевиерия, известная как "щучий хвост", является одним из самых неприхотливых растений, способных выживать в самых сложных условиях.

Аглаонема, с ее яркими и разнообразными листьями, добавит красок в любой интерьер. Филодендрон со своими крупными и блестящими листьями создает в доме тропическую атмосферу.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях. Большинство комнатных растений происходит из тропиков и субтропиков.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16
Военные новости
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16 Аудио 
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
Правда ТВ
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями Аудио 
Тонкое, эластичное и вкусное: рецепт лучшего теста для пельменей
Еда и рецепты
Тонкое, эластичное и вкусное: рецепт лучшего теста для пельменей Аудио 
Популярное
Как правильно очистить внутреннюю сторону стекла и избежать ошибок

Не используйте нашатырный спирт и уксус — эти вещества могут оказаться опасными для вашего здоровья, особенно в замкнутом пространстве салона автомобиля.

Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать
Секрет идеального крабового салата: что добавить для вкуса
Секрет идеального крабового салата: что добавить для вкуса
Шарлотка на кефире: простой домашний десерт, который тает во рту
Тушёные кабачки с яйцом: лёгкий и вкусный, а главное, полезный завтрак или ужин
Leopard 2A6 от НАТО. Зачем Украина перебросила свои лучшие танки в Курскую область Дмитрий Плотников Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова
Зачем в машине нужно держать баночку с кофейными зёрнами
Туристический поезд РЖД: маршрут в мир сказок и обратно
Глициния в вашем саду: почему стоит обратить внимание на этот декоративный кустарник
Глициния в вашем саду: почему стоит обратить внимание на этот декоративный кустарник
Последние материалы
Искуственные помехи: компании стали использовать ИИ на собеседованиях
Советы садоводам: безопасные пестициды для фруктовых деревьев
Визажисты раскрывают секрет выбора идеальной помады для любой ситуации
Различия в моторных маслах для разных типов двигателей
Рецепт из Испании: как приготовить нежную курицу с грибами в сливочном соусе
Юрист Палюлин сообщил, когда и кому необходимо уплатить налог при продаже квартиры
Намибия, безвизовый отдых для российских туристов
Россия создает свою лазерную установку для литографии: новый этап в развитии полупроводниковой промышленности
Сергей Безруков заступился за квадроберов
Как продлить срок службы любимому ковру: простые и полезные советы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.