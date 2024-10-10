Почему опытные дачники не выбрасывают шелуху от семечек

Опытные дачники уже осенью начинают готовить отходы, которые будут полезны на участке в следующем году. Одна из таких ценных заготовок — шелуха от семечек. Если вы любите семечки, соберите достаточное количество этого материала, ведь он может принести пользу в садоводстве.

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Применение шелухи на участке

Для улучшения компоста

В шелухе семечек содержатся ценные элементы, которые обогащают компост, делая его более питательным и полезным для почвы. Однако стоит учесть, что шелуха разлагается достаточно долго, поэтому добавлять ее в компост лучше заранее, чтобы к следующему сезону она успела переработаться.

Зола против вредителей

Мало кто знает, что из шелухи семечек можно сделать золу, которая станет эффективным средством против вредителей. Для этого шелуху нужно сжечь и использовать полученную золу для приготовления настоев. Кроме борьбы с вредителями, зола из шелухи прекрасно подходит и в качестве удобрения — она богата питательными веществами.

Чтобы шелуха сохраняла свои полезные свойства, не забудьте тщательно ее просушить перед хранением.