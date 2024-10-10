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Секреты осенней перекопки: чем удобрить почву для качественного роста

1:22
Садоводство

Опытные дачники знают, что осенняя перекопка почвы — один из ключевых этапов подготовки к следующему сезону. Она помогает сделать грунт более плодородным, обогащая его полезными веществами. Однако важно правильно подобрать удобрения, которые стоит внести под перекопку. Вот несколько популярных вариантов:

Секреты осенней перекопки: чем удобрить почву для качественного роста
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Перегной

Это одно из лучших средств для восстановления почвы после сезона. Несмотря на то, что его расход велик (около 1,5 ведра на квадратный метр), эффективность перегноя сложно переоценить. Он обогащает почву органикой, улучшает ее структуру и повышает плодородие.

Компост

Еще одно ценное органическое удобрение, которое хорошо знакомо садоводам. Перед внесением убедитесь, что компост полностью созрел. Расход — примерно одно ведро на квадратный метр грядки.

Минеральные удобрения

При выборе минеральных удобрений придерживайтесь инструкций производителя. Осенью часто вносят хлористый калий, так как весной его использование нежелательно. Также востребованы суперфосфат и калимагнезия. Отличным источником калия является сульфат. Однако стоит помнить, что любые азотные удобрения лучше вносить весной.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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