Советы садоводам: безопасные пестициды для фруктовых деревьев

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Исследуйте природные варианты

Ищите натуральные или органические пестициды, которые безопасны для использования на фруктовых деревьях. Эти варианты часто содержат ингредиенты, полученные из растений или минералов.

Фото: commons.wikimedia.org by katorisi, CC BY 3.0

Внимательно читайте этикетки

Изучите этикетки пестицидов для получения информации о целевых вредителях, инструкций по применению и мер предосторожности. Убедитесь, что пестицид подходит для фруктовых деревьев и конкретного вредителя или болезни, с которой вы имеете дело.

Рассмотрите варианты с низкой токсичностью

Выбирайте пестициды с низким уровнем токсичности, чтобы свести к минимуму потенциальный вред полезным насекомым, дикой природе и окружающей среде. Ищите средства с пометкой "низкая токсичность" или "экологически чистый".

Следуйте инструкциям

Применяйте пестицид в соответствии с инструкциями, указанными на этикетке. Это включает в себя рекомендуемую дозировку, время и способ применения.

Защитные меры

Надевайте защитную одежду, такую как перчатки и маска, при работе с пестицидами и их применении. Это помогает защитить кожу и дыхательную систему от потенциального воздействия.

Время имеет важное значение

Применяйте пестицид в нужное время, чтобы максимизировать его эффективность. Это может включать в себя обработку деревьев на определенных стадиях роста или когда вредители наиболее активны.

Комплексная борьба с вредителями

Рассмотрите возможность использования комплексного подхода к борьбе с вредителями, который сочетает в себе различные стратегии, такие как биологический контроль, культурные практики и целевое использование пестицидов. Это помогает свести к минимуму зависимость от пестицидов и способствует долгосрочной борьбе с вредителями.

Уточнения

Пестици́ды (лат. pestis «зараза» + caedo «убивать») — ядовитые вещества, используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений.

