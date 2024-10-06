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Советы садоводам: безопасные пестициды для фруктовых деревьев

1:57
Садоводство

Исследуйте природные варианты

Ищите натуральные или органические пестициды, которые безопасны для использования на фруктовых деревьях. Эти варианты часто содержат ингредиенты, полученные из растений или минералов.

Советы садоводам: безопасные пестициды для фруктовых деревьев
Фото: commons.wikimedia.org by katorisi, CC BY 3.0

Внимательно читайте этикетки

Изучите этикетки пестицидов для получения информации о целевых вредителях, инструкций по применению и мер предосторожности. Убедитесь, что пестицид подходит для фруктовых деревьев и конкретного вредителя или болезни, с которой вы имеете дело.

Рассмотрите варианты с низкой токсичностью

Выбирайте пестициды с низким уровнем токсичности, чтобы свести к минимуму потенциальный вред полезным насекомым, дикой природе и окружающей среде. Ищите средства с пометкой "низкая токсичность" или "экологически чистый".

Следуйте инструкциям

Применяйте пестицид в соответствии с инструкциями, указанными на этикетке. Это включает в себя рекомендуемую дозировку, время и способ применения.

Защитные меры

Надевайте защитную одежду, такую как перчатки и маска, при работе с пестицидами и их применении. Это помогает защитить кожу и дыхательную систему от потенциального воздействия.

Время имеет важное значение

Применяйте пестицид в нужное время, чтобы максимизировать его эффективность. Это может включать в себя обработку деревьев на определенных стадиях роста или когда вредители наиболее активны.

Комплексная борьба с вредителями

Рассмотрите возможность использования комплексного подхода к борьбе с вредителями, который сочетает в себе различные стратегии, такие как биологический контроль, культурные практики и целевое использование пестицидов. Это помогает свести к минимуму зависимость от пестицидов и способствует долгосрочной борьбе с вредителями.

Уточнения

Пестици́ды (лат. pestis «зараза» + caedo «убивать») — ядовитые вещества, используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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