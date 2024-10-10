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Что нужно насыпать вокруг кустов клубники

Садоводство

Подготовка к будущему урожаю начинается осенью, и забота о растениях в этот период играет решающую роль в их плодоношении в следующем сезоне. Одним из ключевых способов повысить урожайность клубники является мульчирование. Многие дачники упускают этот момент, из-за чего теряют часть возможного урожая.

Что нужно насыпать вокруг кустов клубники
Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, CC BY-SA 3.0

Осенняя подготовка клубники: что нужно знать

Осеннее мульчирование грунта вокруг клубничных кустов — это эффективный метод сохранить растение здоровым на протяжении зимы и обеспечить богатый урожай в следующем году. Для мульчи используют натуральные материалы: солому, хвою или опавшую листву. Они помогают утеплить кусты, защищают корневую систему от морозов и способствуют сохранению влаги в почве.

Кроме того, процесс разложения мульчи обогащает грунт полезными веществами, повышая его плодородие. Рекомендуемая толщина слоя мульчи составляет около 10 см, но при этом важно не располагать материал слишком близко к стеблю растения, чтобы избежать загнивания и проблем с вентиляцией.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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