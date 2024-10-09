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Чем подкормить розы до наступления зимы

1:07
Садоводство

Осень — ключевое время для подготовки роз к зимовке. Уход за этими красивыми цветами включает в себя обрезку, полив и обработку от болезней и вредителей. Но не менее важным этапом является подкормка, которая поможет растениям пережить холодное время года и обеспечить их здоровый рост весной.

Чем подкормить розы до наступления зимы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Калий

Розы нуждаются в калии, и вариантов его источников несколько. Можно взять одну столовую ложку монофосфата калия или сульфата калия на ведро воды. Также отличным источником калия является древесная зола: на ведро воды берут 200 граммов. Калийные подкормки вносят дважды: первый раз — в начале осени, а повторно — примерно через 20 дней.

Сульфат магния

Это удобрение помогает розам пережить зимние холода и способствует укреплению их иммунитета. Вносить его рекомендуется ближе к концу осени. Для подкормки растворите 40 граммов сульфата магния в ведре воды; на один куст потребуется до пяти литров раствора.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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