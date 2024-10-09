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Железный купорос: дозировка и правила применения в саду

1:08
Садоводство

После сбора урожая в саду наступает не менее важный этап – осенняя обработка от вредителей и болезней. Для эффективной защиты растений и подготовки их к зиме важно выбрать подходящие средства. Среди наиболее доступных и эффективных выделяют следующие:

Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Железный купорос

Этот препарат давно зарекомендовал себя как надежное средство против болезней и вредителей. Главное – правильно рассчитать дозировку. Для молодых деревьев и хвойных на ведро воды достаточно 100–200 граммов железного купороса. Для обработки старых деревьев дозу увеличивают до 300 граммов. Если на растениях есть признаки заболеваний, концентрацию стоит поднять до 500 граммов на ведро воды.

Карбамид (мочевина)

Это одно из лучших средств для уничтожения вредителей. Если сад выглядит здоровым, то для обработки на ведро воды берут 400 граммов карбамида. Однако при большом количестве вредителей концентрацию стоит увеличить до 700 граммов на ведро воды.

Уточнения

Сульфа́т желе́за(II) желе́зо(II) серноки́слое — неорганическое соединение, железная соль серной кислоты с формулой FeSO4.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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