Железный купорос: дозировка и правила применения в саду

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

После сбора урожая в саду наступает не менее важный этап – осенняя обработка от вредителей и болезней. Для эффективной защиты растений и подготовки их к зиме важно выбрать подходящие средства. Среди наиболее доступных и эффективных выделяют следующие:

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Железный купорос

Этот препарат давно зарекомендовал себя как надежное средство против болезней и вредителей. Главное – правильно рассчитать дозировку. Для молодых деревьев и хвойных на ведро воды достаточно 100–200 граммов железного купороса. Для обработки старых деревьев дозу увеличивают до 300 граммов. Если на растениях есть признаки заболеваний, концентрацию стоит поднять до 500 граммов на ведро воды.

Карбамид (мочевина)

Это одно из лучших средств для уничтожения вредителей. Если сад выглядит здоровым, то для обработки на ведро воды берут 400 граммов карбамида. Однако при большом количестве вредителей концентрацию стоит увеличить до 700 граммов на ведро воды.

Уточнения