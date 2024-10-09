Какие удобрения нужны смородине осенью

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенняя подкормка смородины – важный этап подготовки растения к зиме и будущему урожаю. При этом не менее важно правильно выбрать питательные вещества, чтобы укрепить кусты и улучшить плодоношение в следующем году. Рассмотрим основные варианты, которые стоит включить в осеннюю подкормку.

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Комплексные удобрения

Такие смеси часто имеют на упаковке специальную отметку "для осеннего применения". Их использование не вызывает сложностей: следуйте инструкциям производителя, чтобы правильно рассчитать дозировку.

Калий

Это один из ключевых элементов для подкормки смородины. У дачников есть большой выбор препаратов с калием. Для посадок на один квадратный метр можно внести 30 граммов калимагнезии. Если используется калийная соль, дозировка остается той же. В случае сульфата калия нормы внесения уменьшаются до 15 граммов на квадратный метр.

Фосфор

Данный компонент также необходим для здоровья растения. Для осенней подкормки смородины подойдет двойной суперфосфат – достаточно 15 граммов на квадратный метр. Если используется обычный суперфосфат, то нормы внесения нужно увеличить вдвое.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

