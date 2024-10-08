Почему опытные дачники сажают лук осенью: узнайте секрет

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы предпочитают сажать лук весной, однако опытные дачники давно оценили преимущества посадки под зиму. Такой подход имеет несколько неоспоримых плюсов, которые могут существенно облегчить уход за растением и повысить его урожайность.

Фото: en.wikipedia.org by Hans Braxmeier is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain

Вредители

Поздняя посадка лука является эффективной защитой от его главного врага — луковой мухи. Благодаря более низким температурам и особенностям роста, озимый лук менее привлекателен для вредителей в целом.

"Разгрузите" весну

Весенний сезон всегда насыщен делами и заботами на участке. Посадив лук осенью, можно сэкономить драгоценное время весной и использовать его для других работ.

Укрепление иммунитета

Посадка лука под зиму заметно укрепляет иммунитет растения, что делает его более устойчивым к различным заболеваниям, включая мучнистую росу и серую гниль. Такая культура растет более крепкой и здоровой.

Ранний сбор урожая

Еще одно важное преимущество — лук, посаженный осенью, созревает значительно раньше весеннего. Сбор урожая озимого лука приходится на середину лета, что позволяет использовать освободившееся место для второй культуры, успевающей вырасти до осени.

Уточнения

Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

