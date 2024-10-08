Почему опытные дачники сажают лук осенью: узнайте секрет

Многие садоводы предпочитают сажать лук весной, однако опытные дачники давно оценили преимущества посадки под зиму. Такой подход имеет несколько неоспоримых плюсов, которые могут существенно облегчить уход за растением и повысить его урожайность.
Вредители
Поздняя посадка лука является эффективной защитой от его главного врага — луковой мухи. Благодаря более низким температурам и особенностям роста, озимый лук менее привлекателен для вредителей в целом.
"Разгрузите" весну
Весенний сезон всегда насыщен делами и заботами на участке. Посадив лук осенью, можно сэкономить драгоценное время весной и использовать его для других работ.
Укрепление иммунитета
Посадка лука под зиму заметно укрепляет иммунитет растения, что делает его более устойчивым к различным заболеваниям, включая мучнистую росу и серую гниль. Такая культура растет более крепкой и здоровой.
Ранний сбор урожая
Еще одно важное преимущество — лук, посаженный осенью, созревает значительно раньше весеннего. Сбор урожая озимого лука приходится на середину лета, что позволяет использовать освободившееся место для второй культуры, успевающей вырасти до осени.
Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).
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