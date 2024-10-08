Как правильно подкармливать смородину осенью

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенняя подкормка смородины минеральными удобрениями – важный этап ухода за растением. Она помогает кустарникам подготовиться к зимним холодам, обеспечивает питательными веществами и способствует хорошему урожаю в следующем году. Но для максимальной пользы нужно соблюдать несколько простых правил.

Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, CC BY-SA 3.0

Дозировка

Ошибочно думать, что чем больше удобрений, тем лучше. Переизбыток питательных веществ может нанести вред корневой системе, вызвав ожоги. Поэтому важно следовать рекомендованным нормам.

Внесение удобрений в сухом виде

Этот метод эффективен, но требует предварительного полива. Если почва сухая, питательные вещества не смогут усваиваться в полной мере, и удобрение не принесет желаемого эффекта.

Особенности корневой системы

У смородины корни расположены близко к поверхности. После внесения питательных веществ почву нужно рыхлить аккуратно, чтобы не повредить корневую систему.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

