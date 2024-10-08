Как правильно подкармливать смородину осенью

Осенняя подкормка смородины минеральными удобрениями – важный этап ухода за растением. Она помогает кустарникам подготовиться к зимним холодам, обеспечивает питательными веществами и способствует хорошему урожаю в следующем году. Но для максимальной пользы нужно соблюдать несколько простых правил.
Дозировка
Ошибочно думать, что чем больше удобрений, тем лучше. Переизбыток питательных веществ может нанести вред корневой системе, вызвав ожоги. Поэтому важно следовать рекомендованным нормам.
Внесение удобрений в сухом виде
Этот метод эффективен, но требует предварительного полива. Если почва сухая, питательные вещества не смогут усваиваться в полной мере, и удобрение не принесет желаемого эффекта.
Особенности корневой системы
У смородины корни расположены близко к поверхности. После внесения питательных веществ почву нужно рыхлить аккуратно, чтобы не повредить корневую систему.
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