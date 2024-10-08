Как бархатцы могут спасти ваш сад от болезней и вредителей

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

После сбора урожая многие садоводы не знают, что делать с бархатцами. Эти яркие цветы высаживают не только ради красоты, но и как средство борьбы с болезнями и вредителями. Однако по завершении сезона их можно эффективно использовать несколькими способами.

Фото: public-domain-image.com by Leon Brooks

Засушите и пейте

Из бархатцев можно приготовить полезный травяной чай. Он станет отличным профилактическим средством от ряда заболеваний, поможет укрепить иммунитет и поддержать здоровье. Главное – тщательно высушить растительное сырье перед приготовлением.

Заделка в почву

Этот метод помогает обогатить почву и избавиться от возбудителей различных заболеваний. Срезанные и измельченные цветы заделываются в грунт при перекопке, что улучшает его структуру и предотвращает появление вредителей.

Мульчирование

Сухие бархатцы могут стать отличной мульчей для любых растений. Слой мульчи следует выкладывать плотно, чтобы она хорошо выполняла свою функцию. Если цветков было много, можно комбинировать несколько способов их использования.

Уточнения

Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.

