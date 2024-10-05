Чтобы получить хороший урожай после зимнего посева лука-севка, важно не только правильно подготовить грядки с внесением удобрений, но и тщательно обработать сам посадочный материал.
Обеззараживание лука помогает значительно снизить риск заражения болезнями.
Существует несколько эффективных способов обработки, каждый из которых справляется с задачей защиты лука.
Марганцовка
Для дезинфекции лука используйте 1%-ный раствор перманганата калия. Лук-севок нужно погрузить в раствор на 20 минут. После этого его промывают в чистой воде, подсушивают, и лук готов к высадке.
Медный купорос
Для обработки лука также подходит раствор медного купороса. Для этого нужно растворить 30 грамм медного купороса в 10 литрах воды и погрузить лук на 30 минут. После просушки можно сразу приступать к высадке.
Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).
Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.