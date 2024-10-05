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Лук без болезней: правильная подготовка перед посадкой

0:57
Садоводство

Чтобы получить хороший урожай после зимнего посева лука-севка, важно не только правильно подготовить грядки с внесением удобрений, но и тщательно обработать сам посадочный материал.

Лук без болезней: правильная подготовка перед посадкой
Фото: commons.wikimedia.org by Der Messer, CC BY-SA 3.0

Обеззараживание лука помогает значительно снизить риск заражения болезнями.

Существует несколько эффективных способов обработки, каждый из которых справляется с задачей защиты лука.

Марганцовка

Для дезинфекции лука используйте 1%-ный раствор перманганата калия. Лук-севок нужно погрузить в раствор на 20 минут. После этого его промывают в чистой воде, подсушивают, и лук готов к высадке.

Медный купорос

Для обработки лука также подходит раствор медного купороса. Для этого нужно растворить 30 грамм медного купороса в 10 литрах воды и погрузить лук на 30 минут. После просушки можно сразу приступать к высадке.

Уточнения

Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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