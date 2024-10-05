Максимальный урожай вишни: от правильной обрезки до раскисления почвы

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Знаете ли вы, что с одного дерева вишни можно собрать до 50 кг ягод? Однако для достижения таких впечатляющих результатов важно соблюдать правила агротехники. Без правильного ухода высокие урожаи недостижимы.

Фото: pixabay.com by Schueler-Design, PDM

Как добиться максимального урожая вишни?

Обрезка

Неправильная обрезка — одна из основных причин снижения урожайности вишни. Ошибки в обрезке приводят к сокращению прироста, а от его длины зависит количество ягод. Чем короче прирост, тем меньше ягод образуется на ветвях.

Удобрения

Для поддержания роста и плодоношения важно обеспечить почву достаточным количеством удобрений. Прирост дерева напрямую связан с плодородием земли, поэтому регулярная подкормка необходима для получения богатого урожая.

Почва

Даже если удобрения вносятся регулярно, вишня не сможет полностью их усвоить при повышенной кислотности почвы. Раскисление почвы — важная процедура, которая позволяет растению получать все необходимые питательные вещества.

Болезни и вредители

Болезни и вредители могут нанести значительный урон дереву, снижая его способность к цветению и завязыванию плодов. Монилиоз, камедетечение и ржавчина — лишь часть заболеваний, которые могут серьёзно повлиять на урожай.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

