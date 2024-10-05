Как защитить сад от тли без химикатов: секреты дачников

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие дачники знают, что одни и те же методы борьбы с тлёй со временем теряют свою эффективность. Поэтому важно чередовать способы и всегда искать новые, более действенные решения.

Фото: commons.wikimedia.or by Marco de Haas, CC BY-SA 4.0

Избавиться от тли можно без использования химических препаратов.

Как защитить растения от тли без химикатов?

Контроль муравьёв

Первый шаг в борьбе с тлёй — это контроль за муравьями. Муравьи способствуют распространению тли, и если их не контролировать, ваша дача скоро подвергнется атаке вредителей. Как только заметите, что популяция муравьёв растёт, немедленно принимайте меры.

Правильные растения

Некоторые растения сами по себе могут отпугнуть тлю. Например, бархатцы, базилик, кориандр и лаванда — отличные помощники в борьбе с вредителем. Также тля не переносит чеснок и лук, которые можно высаживать для защиты вашего сада.

Растения-магниты

Однако стоит быть осторожными с растениями, которые наоборот привлекают тлю. Это калина, черёмуха, петунии, липа и бегонии. Если вы выращиваете эти культуры, готовьтесь к борьбе с нашествием тли.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).

